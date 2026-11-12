Officiel : Le RC Lens remercie Yannick Cahuzac





Ancien joueur, capitaine et entraineur adjoint devenu entraineur principal peu après le début de la saison à la surprise générale, Yannick Cahuzac n’aura pas tenu bien longtemps. Il a été limogé ce jeudi soir par le RC Lens, qui a officialisé le départ du Corse et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.

« Le Club remercie son ancien capitaine et coach pour son investissement et le travail accompli, il lui souhaite pleine réussite dans la poursuite de son parcours professionnel », ont notamment fait savoir les Sang et Or, qui négocient depuis quelques heures avec Pierre Sage.