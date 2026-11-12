LdN : La Belgique met la pression sur la France
parAlexis Rose
5e journée de la Ligue des Nations :
Stade Gürsel-Aksel, Izmir (Turquie).
Turquie - Belgique : 1-2.
Buts : Güler (20e) pour la Turquie ; De Bruyne (27e), De Ketelaere (30e) pour la Belgique.
Malgré un magnifique coup-franc direct du Madrilène Güler en début de match, la Turquie s’est faite renverser par la Belgique. Par conséquent, les Diables Rouges de Mark van Bommel dépassent provisoirement l’Italie et remontent à la deuxième place du Groupe 1 de la Ligue A avec neuf points, soit une petite longueur derrière la France, qui affrontera l’Italie à San Siro ce jeudi soir.
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Le PSG prêt à payer la petite clause d’Upamecano
On peut rever mais il n'a pas signé l'an passé.ce serait effectivement le patron de defense avec pcho
LdN : France - Italie : les compos (20h45 sur TF1)
Kumbendi qui est lui aussi sélectionné parce qu'il n'est plus à l'OL. Ça n'en finira jamais 🤣
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50 ME pour De Jong, le PSG débarque
Ils trouvent toujours un nouveau pour pondre un article
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
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