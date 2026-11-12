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LdN : La Belgique met la pression sur la France

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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5e journée de la Ligue des Nations :
Stade Gürsel-Aksel, Izmir (Turquie).
Turquie - Belgique : 1-2.
Buts : Güler (20e) pour la Turquie ; De Bruyne (27e), De Ketelaere (30e) pour la Belgique.
Malgré un magnifique coup-franc direct du Madrilène Güler en début de match, la Turquie s’est faite renverser par la Belgique. Par conséquent, les Diables Rouges de Mark van Bommel dépassent provisoirement l’Italie et remontent à la deuxième place du Groupe 1 de la Ligue A avec neuf points, soit une petite longueur derrière la France, qui affrontera l’Italie à San Siro ce jeudi soir.
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