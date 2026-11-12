Angleterre - Croatie : les compos (20h45 sur La Chaîne L'Equipe)

5e journée de la Ligue des Nations :

La compo de l'Angleterre : Pickford - Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane.

La compo de la Croatie : Livakovic - Stanisic, Vuskovic, Smolcic, Gvardiol - Kovacic - Vlasic, Sucic, Misic, Baturina - Matanovic.