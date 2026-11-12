Angleterre - Croatie : les compos (20h45 sur La Chaîne L'Equipe)
parAlexis Rose
5e journée de la Ligue des Nations :
La compo de l'Angleterre : Pickford - Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane.
La compo de la Croatie : Livakovic - Stanisic, Vuskovic, Smolcic, Gvardiol - Kovacic - Vlasic, Sucic, Misic, Baturina - Matanovic.
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Le PSG prêt à payer la petite clause d’Upamecano
On peut rever mais il n'a pas signé l'an passé.ce serait effectivement le patron de defense avec pcho
LdN : France - Italie : les compos (20h45 sur TF1)
Kumbendi qui est lui aussi sélectionné parce qu'il n'est plus à l'OL. Ça n'en finira jamais 🤣
LdN : France - Italie : les compos (20h45 sur TF1)
Kumbendi qui est lui aussi sélectionné parce qu'il n'est plus à l'OL. Ça n'en finira jamais 🤣
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Kumbendi qui est lui aussi sélectionné parce qu'il n'est plus à l'OL. Ça n'en finira jamais 🤣
50 ME pour De Jong, le PSG débarque
Ils trouvent toujours un nouveau pour pondre un article
Ligue 1
Saison régulière
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