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OL : Fonseca l'a trahi, il n'en revient pas

OL : Fonseca l'a trahi, il n'en revient pas

OL
parGuillaume Conte
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Parmi les joueurs qui ne voulaient pas croire au départ de Paulo Fonseca, il y clairement Keito Nakamura, persuadé que l'entraineur portugais allait rester à l'OL au moins jusqu'à la fin de la saison.
Entendre les beaux discours des entraineurs pour vous convaincre de signer et vous vendre le projet, et le voir s’en aller à la surprise général deux mois plus tard, c’est ce qu’a vécu Keito Nakamura à l’OL. L’ailier japonais avait été séduit par le discours de l’entraineur portugais, au point de signer début septembre, après la fin du mercato, en tant que joker. Le joueur arrivé de Reims a bénéficié de la confiance de Paulo Fonseca, et il ne cache pas qu’il a été très surpris de le voir s’en aller en pleine saison, car le Sporting Portugal avait décidé de se séparer de son entraineur.

Fonseca l'avait fait venir à l'OL

« C’est probablement moi qui ai été le plus surpris. Bien sûr, je n’avais aucune certitude, au moment du match contre Angers, qu’il allait démissionner, même si j’avais peut-être un petit pressentiment… Il m’avait déjà fait une offre quand il entraînait Lille, c’était un coach qui s’intéressait à moi depuis très longtemps… », a reconnu Nakamura pour Sports Navi, un médias de son pays.
Une décision qui ne devrait toutefois pas changer son statut. Avec le départ de Malick Fofana et le début de saison timoré de Julien Duranville, l’ancien de Reims est vu comme le titulaire difficilement discutable au poste d’ailier gauche. Il va simplement devoir ajouter l’efficacité à son activité et son sens du dribble et de la passe pour vraiment réussir sa première saison à l’OL. Mais nul doute que Carlos Vicens pourra difficilement se passer de ses services dans les mois à venir.
Mais avec les longs voyages pour sa sélection, son arrivée tardive et sa suspension, Nakamura aura connu une première partie de saison mitigée. Cela même s’il estime avoir fait le bon choix en signant à l’OL « Le chemin pour arriver jusqu’ici a été plutôt difficile. J’ai vraiment l’impression de pouvoir jouer libéré en ce moment. Aujourd’hui, je prends vraiment beaucoup de plaisir », a livré l’ailier lyonnais, qui a tout pour devenir un élément fort du club rhodanien cette saison.
K. Nakamura

K. Nakamura

JapanJapon Âge 26 Attaquant

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