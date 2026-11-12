Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro
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Après son match en EDF on comprend mieux...
Tu as parlé du parcours européen et des points UEFA rapportés par l'OL, et tu as rabaissé le PSG alors que la réalité était le contraire de ce que tu as dit. Change encore de sujet (Europe --> Ligue 1) comme tu fais toujours pour t'accrocher à la branche.
La marseillaise meme en reggae ca ma toujours fait dégueuler les marches militaires ca me deglingue et votre république moi je la tringle !! Renaud
bientot ce sera pareil en France
Et bien... c'est d'une débilité incroyable.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13