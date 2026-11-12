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Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro

Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro

Equipe de France
parAlexis Rose
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Quelques minutes de jeu à peine entre l’Italie et la France en Ligue des Nations, mais déjà beaucoup de choses à dire entre les sifflets pour La Marseillaise et l'ouverture du score précoce de Michael Olise.
Le spectacle est déjà au rendez-vous du côté de San Siro en Italie ce jeudi soir lors du match de Ligue des Nations entre l’Italie et la France. Il faut dire que les supporters italiens ont mis le feu dans le bon puis dans le mauvais sens du terme en avant-match. Le public de San Siro a d’abord ovationné Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, lors de l’annonce des compos. Même s’il n’a jamais porté les couleurs d’un club de Milan, l’ancien numéro 10 des Bleus a quand même marqué le football italien lors de son passage à la Juventus entre 1996 et 2001. C’est donc pour cela que les Italiens l’ont chaleureusement acclamé.
Par contre, quelques minutes plus tard, les tifosi ont fauté en sifflant La Marseillaise, ce qui n’a pas vraiment plu aux Bleus… Mais au final, les Italiens ont vite pris le karma, puisque la France a rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de Michael Olise. Profitant d’une énorme erreur de relance de Donnarumma, l’attaquant du Bayern Munich marquait une nouvelle fois sous les ordres de Zizou. De quoi déjà mettre la clim au San Siro.
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Après son match en EDF on comprend mieux...

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Tu as parlé du parcours européen et des points UEFA rapportés par l'OL, et tu as rabaissé le PSG alors que la réalité était le contraire de ce que tu as dit. Change encore de sujet (Europe --> Ligue 1) comme tu fais toujours pour t'accrocher à la branche.

Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro

La marseillaise meme en reggae ca ma toujours fait dégueuler les marches militaires ca me deglingue et votre république moi je la tringle !! Renaud

Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro

bientot ce sera pareil en France

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Et bien... c'est d'une débilité incroyable.

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