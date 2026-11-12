Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro

Quelques minutes de jeu à peine entre l’Italie et la France en Ligue des Nations, mais déjà beaucoup de choses à dire entre les sifflets pour La Marseillaise et l'ouverture du score précoce de Michael Olise.

Le spectacle est déjà au rendez-vous du côté de San Siro en Italie ce jeudi soir lors du match de Ligue des Nations entre l’Italie et la France . Il faut dire que les supporters italiens ont mis le feu dans le bon puis dans le mauvais sens du terme en avant-match. Le public de San Siro a d’abord ovationné Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, lors de l’annonce des compos. Même s’il n’a jamais porté les couleurs d’un club de Milan, l’ancien numéro 10 des Bleus a quand même marqué le football italien lors de son passage à la Juventus entre 1996 et 2001. C’est donc pour cela que les Italiens l’ont chaleureusement acclamé.

Par contre, quelques minutes plus tard, les tifosi ont fauté en sifflant La Marseillaise, ce qui n’a pas vraiment plu aux Bleus… Mais au final, les Italiens ont vite pris le karma, puisque la France a rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de Michael Olise. Profitant d’une énorme erreur de relance de Donnarumma, l’attaquant du Bayern Munich marquait une nouvelle fois sous les ordres de Zizou. De quoi déjà mettre la clim au San Siro.