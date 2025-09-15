PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

L’arbitrage fait parler en Ligue 1 ce week-end et il n’y a pas que lors du match Rennes-OL qu’il fait polémique. Florian Thauvin a lui aussi poussé un coup de gueule après la défaite de Lens face au PSG.

Dimanche en fin d’après-midi, le RC Lens n’a pas été ridicule sur la pelouse du Parc des Princes, mais l’équipe de Pierre Sage s’est tout de même inclinée 2-0 contre le PSG. La faute à un Bradley Barcola intenable, mais aussi à un arbitrage défaillant. C’est en tout cas l’avis des Sang et Or et dans le cas précis de Florian Thauvin. Interrogé après la défaite de son équipe dans la capitale, l’ancien joueur de l’Udinese et de l’Olympique de Marseille a confié qu’il ne digérait pas une possible faute non-sifflée par Jérémie Pignard de Lucas Hernandez.

« L’erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net. Je suis passé et je suis ceinturé. Je crois que c’est clair » assure Florian Thauvin sur BeInSports avant de conclure. L’ancien ailier de l’OM avait fait la différence sur son ancien coéquipier de l’équipe de France le long de la ligne de six mètres. Accroché sur plusieurs mètres avant de s’écrouler, Florian Thauvin ne comprend pas comment il n’a pas pu obtenir un penalty.assure Florian Thauvin sur BeInSports avant de conclure.

Sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net - Florian Thauvin après PSG-Lens (2-0)

« Il y a 1-0 pour eux à ce moment-là. Si on revient à 1-1, pour la confiance, ça peut peut-être nous relancer. C’est dur contre Paris mais avec la confiance, on est capables de tout. C’est un fait de jeu important » regrette le champion du monde 2018, convaincu qu’il y avait penalty sur lui à ce moment du match. L’arbitre en a décidé autrement et quelques minutes plus tard, Bradley Barcola inscrivait le deuxième but du PSG, tuant définitivement le suspense et les espoirs du RC Lens dans ce match. Une défaite à vite oublier pour les Artésiens alors que se profile le derby contre Lille samedi prochain à Bollaert.