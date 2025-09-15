ICONSPORT_270646_0051

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

Lens15 sept. , 13:00
parCorentin Facy
L’arbitrage fait parler en Ligue 1 ce week-end et il n’y a pas que lors du match Rennes-OL qu’il fait polémique. Florian Thauvin a lui aussi poussé un coup de gueule après la défaite de Lens face au PSG.
Dimanche en fin d’après-midi, le RC Lens n’a pas été ridicule sur la pelouse du Parc des Princes, mais l’équipe de Pierre Sage s’est tout de même inclinée 2-0 contre le PSG. La faute à un Bradley Barcola intenable, mais aussi à un arbitrage défaillant. C’est en tout cas l’avis des Sang et Or et dans le cas précis de Florian Thauvin. Interrogé après la défaite de son équipe dans la capitale, l’ancien joueur de l’Udinese et de l’Olympique de Marseille a confié qu’il ne digérait pas une possible faute non-sifflée par Jérémie Pignard de Lucas Hernandez.
L’ancien ailier de l’OM avait fait la différence sur son ancien coéquipier de l’équipe de France le long de la ligne de six mètres. Accroché sur plusieurs mètres avant de s’écrouler, Florian Thauvin ne comprend pas comment il n’a pas pu obtenir un penalty. « L’erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net. Je suis passé et je suis ceinturé. Je crois que c’est clair » assure Florian Thauvin sur BeInSports avant de conclure.
Sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net
- Florian Thauvin après PSG-Lens (2-0)
« Il y a 1-0 pour eux à ce moment-là. Si on revient à 1-1, pour la confiance, ça peut peut-être nous relancer. C’est dur contre Paris mais avec la confiance, on est capables de tout. C’est un fait de jeu important » regrette le champion du monde 2018, convaincu qu’il y avait penalty sur lui à ce moment du match. L’arbitre en a décidé autrement et quelques minutes plus tard, Bradley Barcola inscrivait le deuxième but du PSG, tuant définitivement le suspense et les espoirs du RC Lens dans ce match. Une défaite à vite oublier pour les Artésiens alors que se profile le derby contre Lille samedi prochain à Bollaert.
Articles Recommandés
leonardo balerdi ICONSPORT_258759_0030
OM

L'OM ne veut plus de Balerdi, la Juve revient

ICONSPORT_270673_0084
OL

« Morton a fait le con » : Le prodige anglais a tué l’OL

ICONSPORT_248517_0060
OL

Sondage : L'OL est-il spécialement visé par les arbitres de Ligue 1 ?

ICONSPORT_270064_0409 (1)
OM

OM : Coup dur pour Nayef Aguerd

Fil Info

13:40
L'OM ne veut plus de Balerdi, la Juve revient
13:20
« Morton a fait le con » : Le prodige anglais a tué l’OL
13:01
Sondage : L'OL est-il spécialement visé par les arbitres de Ligue 1 ?
12:40
OM : Coup dur pour Nayef Aguerd
12:40
OM : L'arbitre fait cauchemarder le Real Madrid
12:20
PSG : Un attaquant de plus, le mercato commence !
12:00
OL : Zack Nani frappe fort contre l'arbitrage
11:30
L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble
11:00
PSG : Une info terriblement rassurante pour Lucas Beraldo

Derniers commentaires

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

Et non mon petit hibernatus, APPREND A LIRE avant de répondre et de te ridiculiser 😉

Sondage : L'OL est-il spécialement visé par les arbitres de Ligue 1 ?

le mec qui dit que les lyonnais son sur les article de marseille depuis ce matin tu es ds tout les articles sur lyon mdr tu es meme le premier a commenter csc sur csc ouin ouin

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

Tu n as jamais mentionné le IPPON de Lacazette,pourquoi ? 🤣

OM : Coup dur pour Nayef Aguerd

Ça fait bien suer ça !! En même temps il vaut mieux prendre soin de lui !! Courage mr aguerd

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

oui ben du coup ton com sert a r et en plus tu fais du hors sujet quand tu sais pas quoi dire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading