« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin

Lens14 sept.
parCorentin Facy
Le RC Lens a surpris tout le monde cet été en signant le très gros coup Florian Thauvin. Le champion du monde 2018, qui se considère comme un leader technique doit porter les Sang et Or cette saison.
Après deux belles saisons à l’Udinese, Florian Thauvin a fait son retour en Ligue 1 cet été et ce fut une énorme surprise pour tout le monde. Jean-Louis Lecca, nouveau directeur sportif du RC Lens, a convaincu son ancien coéquipier à Bastia de rejoindre le Nord. Une très belle prise pour le club artésien, qui espère que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille affichera son meilleur niveau tout au long de la saison afin d’aider l’équipe de Pierre Sage à atteindre ses objectifs. Interrogé par la Voix du Nord, Florian Thauvin a révélé les raisons de son choix de rejoindre Lens.
« En fait, le choix n’est pas compliqué. Aujourd’hui, avec ce que j’ai traversé, avec l’expérience que j’ai, j’avais besoin que le club me garantisse des installations et des conditions de travail optimales pour “performer”. Et puis, un autre point est hyper important, ce sont les émotions que l’on peut vivre. J’avoue que le club de Lens, je me retrouve totalement à travers les valeurs de ce club » détaille Florian Thauvin, qui ne regrette pas son choix.
F. Thauvin

FranceFrance Âge 32 Attaquant

Ligue 1

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Le journal local a aussi interrogé le meneur de jeu lensois sur son enfance et la façon dont il est venu au foot. « J’avais des ballons partout que ce soit à l’intérieur, dans le jardin, j’avais un ballon pour jouer dehors, j’avais un ballon pour jouer dans le garage, un ballon en mousse pour jouer dans la maison. Ma mère n’en pouvait plus parce que si je pouvais jouer dehors, je massacrais toutes les plantes et elle pétait les plombs » raconte l’ancien joueur de l’équipe de France.
L’équipe de France c’est le Graal, là où on profite le plus de sa passion, là où on vit le plus d’émotions
- Florian Thauvin
A ce propos, Florian Thauvin ne le cache pas, son objectif est de retrouver les Bleus à un an de la Coupe du monde. Un objectif osé et qui ne sera pas facile à atteindre mais que l’ancien attaquant de l’OM ne veut pas s’interdire. « L’équipe de France c’est le Graal, là où on profite le plus de sa passion, là où on vit le plus d’émotions. Aujourd’hui, pour moi, il n’y a pas de meilleure place qu’à Lens pour travailler et peut-être rêver d’y accéder de nouveau » lance-t-il en fin d’interview. Il n’y a plus qu’à espérer pour Lens et pour Florian Thauvin une très grosse saison pour espérer un retour dans la liste de Didier Deschamps à moyen terme.
