L’équipe de France c’est le Graal, là où on profite le plus de sa passion, là où on vit le plus d’émotions- Florian Thauvin
Non
Il a eu des soucis judiciaires, et oui.
Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche et on risque d etre dur a manœuvrer Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance sera a 0 et Paris risque d en profiter Un match apres l autre puisque les vérités sur les doutes ou la confiance d aujourd'hui seront peut etre différents la semaine prochaine
La plaine a étais retiré parce que y'a avait aucune preuve d ADN ou d alibi physique
La plainte a été retiré donc sans ca, il n y a pas de jugement donc AUCUN SOUCIS JUDICIARE EN ANGLETERRE
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
