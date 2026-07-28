Lens lâche 15 ME en Ligue 1 pour remplacer Sangaré

Avec le départ de plus en plus probable de Mamadou Sangaré, le RC Lens s'active pour lui trouver un remplaçant. Aux dernières nouvelles, les Sang et Or scrutent du côté du FC Lorient.

Après seulement une saison passée au RC Lens , Mamadou Sangaré s'est attiré la convoitise de nombreux gros clubs. Auteur d'un exercice plein, au cours duquel il a grandement contribué au sacre final en Coupe de France et à la deuxième place en Ligue 1, l'ancien milieu de terrain du Rapid Vienne a de beaux jours devant lui. Arrivé contre seulement 8 millions d'euros il y a un an, il devrait rapporter une somme nettement supérieure en cas de vente, alors que Transfermarkt évalue aujourd'hui sa valeur marchande à 40 millions d'euros. Logiquement, la direction lensoise cherche activement à lui trouver un remplaçant avant de le laisser partir.

Noah Cadiou, le remplaçant idéal de Mamadou Sangaré ?

Et selon les dernières informations à ce sujet, le RC Lens regarde actuellement du côté du FC Lorient pour trouver le remplaçant idéal de Mamadou Sangaré. Alors que l'influenceur Mohamed Toubache-Ter a récemment révélé sur X que Jean-Louis Leca regardait chez les Merlus, But Football Club va plus loin en indiquant que la cible en question n'est autre que Noah Cadiou (27 ans). Le milieu central lorientais pourra recevoir un bon de sortie si et seulement si un club accède aux exigences de Black Night Football Club.

Les propriétaires lorientais n'ont pas l'intention de le brader, et alors que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 3 millions d'euros, ces derniers demandent au moins 15 millions d'euros, bonus compris. Une somme importante mais qui peut se justifier par son dernier exercice plein dans le Morbihan (4 buts, 2 passes décisives) et le fait qu'il soit à la fleur de l'âge. En cas de vente de Sangaré à plus de 40 millions d'euros, l'argent sera de toute façon là.