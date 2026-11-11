Habib Beye à Lens, l'idée est sur la table

Le RC Lens travaille d’arrachepied pour trouver le successeur de Yannick Cahuzac et rêve d’un retour de Pierre Sage… lequel pourrait de nouveau former un duo avec Habib Beye comme au Red Star.

Le Racing Club de Lens est à la surprise générale le club qui anime l’actualité depuis plusieurs semaines. Il y a deux mois, la direction des Sang et Or a déjà surpris tout le monde en se séparant de Dino Toppmöller, dont les résultats n’étaient pourtant pas catastrophiques. Mardi, c’est Yannick Cahuzac, qui avait succédé à l’entraîneur allemand, qui a pris la porte. La saison est décidément mal embarquée pour Lens, qui cherche à présent l’entraîneur qui saura ramener du calme et bien sûr des résultats. Comme indiqué ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe, Pierre Sage est la priorité de Joseph Oughourlian et de Jean-Louis Leca.

Le duo Sage-Beye reformé à Lens ?

Une piste validée par Florent Gautreau de l’After Foot sur RMC. « Pierre Sage serait la meilleure solution. Il faut éviter de faire une succession d’erreurs de casting » estime notre confrère, rejoint dans son analyse par Daniel Riolo. L’éditorialiste est lui aussi convaincu que Pierre Sage est la meilleure option puisque l’ancien coach de Lens connaît les joueurs ainsi que les supporters. Egalement présent sur le plateau de l’After Foot, Kevin Diaz a lui une idée encore plus approfondie pour la succession de Yannick Cahuzac. Favorable au retour de Pierre Sage, le consultant estime qu’il est peut-être temps pour le futur ex-entraîneur de Crystal Palace de reformer son binôme avec Habib Beye, qui avait fait des merveilles au Red Star.

Reste qu’à l’époque, c’est Pierre Sage qui était adjoint de celui qui a depuis entraîné le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, une répartition des rôles qui semble aujourd’hui impossible après l’éclosion de Pierre Sage à l’OL puis à Lens, avec une 2e place et une Coupe de France gagnée. Si la piste menant à Sage venait à se compliquer, le nom de Beye pourrait aussi revenir en tant que numéro un. Lens cherche en tout cas la meilleure solution pour retrouver de la stabilité sur son banc et dans son équipe, après une semaine en enfer ponctuée par l’humiliation face à Côme (1-9) puis le revers contre l’OM (1-2).