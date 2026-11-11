Son prix a explosé, le PSG veut faire revenir un Titi

Vendu à Salzbourg pour 10 millions d’euros en septembre 2024, Joane Gadou laisse de gros regrets au PSG à tel point que le double champion d’Europe aimerait faire revenir le défenseur de 19 ans.

Le centre de formation du Paris Saint-Germain est l’un des plus performants en Europe et les récentes éclosions de Warren Zaïre-Emery ou encore de Senny Mayulu avec l’équipe professionnelle le démontre. Certains Titis ont en revanche fait le choix de partir, de peur de ne pas avoir leur chance au sein de l’effectif très concurrentiel à la disposition de Luis Enrique. C’est par exemple le cas de Joane Gadou, défenseur central d’1m95 (19 ans) qui évolue actuellement au Borussia Dortmund. Vendu par le PSG à Salzbourg pour 10 millions d’euros avant de rejoindre le BVB pour 20 millions d’euros l’été dernier, l’international espoirs français fait très forte impression en Bundesliga

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat à son poste, l’ancien Parisien est déjà suivi par les plus grands clubs européens. A en croire les informations de Fussball News, le Real Madrid et Arsenal sont très intéressés par le profil de Joane Gadou et ne s’interdisent pas de formuler une offre pour le recruter l’été prochain. Un autre club de gros calibre européen est sur les rangs et non des moindres… le Paris Saint-Germain. Deux ans après avoir vendu Joane Gadou au RB Salzbourg, le double champion d’Europe verrait d’un très bon oeil le retour de son ancien défenseur français.

Le PSG veut faire revenir Joane Gadou

A l’heure où Luis Campos et Luis Enrique cherchent un successeur à Marquinhos, le profil de Gadou semble tout indiqué. Fort dans les duels, rapide malgré son très grand gabarit et à l’aise techniquement, le natif d’Aubervilliers coche toutes les cases. Reste que pour le Paris SG, faire revenir son ancien Titi ne sera pas simple. D’abord car la concurrence est forte, comme indiqué par ailleurs, mais aussi car le prix de Joane Gadou a explosé depuis son départ de la France. Sa valeur marchande a atteint 28 millions d’euros selon Transfermarkt, un montant qui va probablement augmenter au fil de la saison puisque Gadou est un titulaire indiscutable à Dortmund.