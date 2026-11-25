Le PSG ne veut pas se précipiter, mais pourrait apporter quelques retouches à son effectif cet hiver. Alejandro Balde pourrait bien être une recrue surprise pour le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain réfléchit à la possibilité de renforcer son effectif. Les blessures sont nombreuses et Luis Enrique sait que ses options ont été réduites par les absences de longue durée de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué. Beaucoup de supporters et d'observateurs souhaitent voir arriver un nouveau joueur offensif. À ce sujet, le PSG ne veut pas avancer dans la précipitation. Luis Campos a du pain sur la planche pour trouver la perle rare, faute de quoi il ne recrutera pas. Mais au-delà de l'arrivée éventuelle d'un renfort offensif, les champions d'Europe pourraient également saisir une opportunité de marché du côté du Barça.

Balde au PSG, tout est possible

Selon les dernières informations d'Estadio Deportivo, Alejandro Balde se rapprocherait de plus en plus d'un départ de Barcelone cet hiver. L'Espagnol aurait en effet pris la décision de partir si un projet intéressant se présentait à lui. Conscients de la situation, les Catalans auraient désormais fixé son prix de départ à 40 millions d'euros. Le PSG est séduit par le profil du latéral gauche, considéré comme un concurrent idéal pour Nuno Mendes, dont la fragilité physique suscite certaines interrogations. Une réunion doit prochainement avoir lieu avec Jorge Mendes afin de discuter de l'avenir de Balde au Barça. Mais plus le temps passe, plus un départ semble se profiler pour le joueur de 23 ans.

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Outre le PSG, la Juventus surveille également la situation et pourrait proposer un nouveau challenge à Balde. Au Paris Saint-Germain désormais de passer aux choses sérieuses pour s'attacher les services d'un joueur revanchard, qui ne semble plus forcément envisager son avenir au Barça.