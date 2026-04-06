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L1 : Un supporter lensois a agressé un dirigeant du LOSC

Lens06 avr. , 11:20
parClaude Dautel
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Le derby du Nord a tourné à l'avantage de Lille, samedi soir, dans un stade bouillant. Mais, à l'extérieur du stade, un supporter de Lens s'en est brutalement pris à un responsable du LOSC.
Consommé en quantité excessive, l'alcool rend rarement intelligent, et un fan du RC Lens l'a appris à ses dépens. Samedi soir, peu avant minuit, un supporter des Sang et Or, qui circulait en dehors du parcage de façon anonyme, s'est rué sur un fan du LOSC à la sortie du stade. Un dirigeant lillois a tenté de ramener le calme, mais finalement c'est lui qui a été frappé sans que l'on sache pourquoi. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour venir au secours du responsable lillois, transporté à l'hôpital, où il a passé une partie de la nuit, mais également interpeller l'agresseur. Le supporter du RC Lens était fortement alcoolisé au moment des faits, ce qui ne l'a toutefois pas empêché d'être placé en garde à vue par la police, l'homme en question reconnaissant les faits.

Une plainte déposée par le LOSC

Du côté du LOSC, on a pris l'affaire au sérieux, puisqu'une plainte a été déposée contre le supporter lensois, lequel risque une lourde sanction. « Le dossier a été pris très au sérieux par la police car l’agression a été commise après que celui-ci a indiqué sa fonction au sein du club nordiste, ce qui constitue une circonstance aggravée aux yeux de la loi », précise le quotidien régional, qui fait remarquer que le comportement des supporters lensois n'a pas été génial dans le stade Pierre-Mauroy. Car si leurs homologues lillois ont lancé des chants injurieux à destination de Florian Thauvin, ceux des Sang-et-Or ont balancé des fumigènes depuis leur parcage vers des fans lillois, dont certains n'avaient rien demandé. Il ne faudra pas s'étonner si la saison prochaine la préfecture serre le vis et supprime ce court déplacement.

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Derniers commentaires

L1 : Un supporter lensois a agressé un dirigeant du LOSC

… ce qui constitue une circonstance aggravée aux yeux de la loi … Le Daubetel de Foutre01 s’est lui aussi aggravé… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Depuis quand un Président de Club peut magouiller sans être inquiété. Bref... Nasser finira par payer. Le PSG... j'en suis moins sûr. Normal... il est protégé comme il avait été par Jacques Chirac à l'époque.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Non ! Le PSG n'a rien payé à l'époque... contrairement à l'OM et aux Girondins de Bordeaux qui ont pris très cher.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Tu oublies de dire que le PSG n'a pas été inquiété pour les arbitres et les matchs achetés. Jacques Chirac, le maire de Paris à l'époque, avait bien veillé à ce que le PSG ne soit pas inquiété.

PSG : La piste Camavinga revient à la Une

Ah oui... j'avais oublié ! J'avais oublié que pour tous les demeurés du PSG.... les autres sont des consanguins.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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