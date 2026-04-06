L1 : Un supporter lensois a agressé un dirigeant du LOSC

Le derby du Nord a tourné à l'avantage de Lille, samedi soir, dans un stade bouillant. Mais, à l'extérieur du stade, un supporter de Lens s'en est brutalement pris à un responsable du LOSC.

Consommé en quantité excessive, l'alcool rend rarement intelligent, et un fan du RC Lens l'a appris à ses dépens. Samedi soir, peu avant minuit, un supporter des Sang et Or, qui circulait en dehors du parcage de façon anonyme, s'est rué sur un fan du LOSC à la sortie du stade. Un dirigeant lillois a tenté de ramener le calme, mais finalement c'est lui qui a été frappé sans que l'on sache pourquoi. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour venir au secours du responsable lillois, transporté à l'hôpital, où il a passé une partie de la nuit, mais également interpeller l'agresseur. Le supporter du RC Lens était fortement alcoolisé au moment des faits, ce qui ne l'a toutefois pas empêché d'être placé en garde à vue par la police, l'homme en question reconnaissant les faits.

Une plainte déposée par le LOSC