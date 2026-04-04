« Thauvin est une sal*pe », LOSC-Lens proche d'être stoppé

Comme attendu, l'atmosphère du match Lille-Lens est tendue. Ephémère Lillois en 2013, Florian Thauvin est ciblé par le public de Pierre-Mauroy.

Le maître à jouer lensois a été insulté par plusieurs chants comme « Florian Thauvin est une sal*pe » ou encore « Thauvin fils de p*te ». L'arbitre François Letexier est allé voir le délégué du match et le speaker pour demander l'arrêt de ces chants. Le message rappelant l'interdiction des chants discriminatoires dans l'enceinte d'un stade a été publié sur les écrans du stade Pierre-Mauroy.

Cela n'a pas calmé le public lillois qui a poursuivi sur sa lancée. Furieux, l'arbitre a clairement menacé de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire si cela continuait. Le calme est plus ou moins revenu ensuite. Mais, cela a eu le don d'agacer les joueurs. Ils étaient majoritairement mécontents de la posture de M.Letexier, Lensois compris, estimant que le rythme du match était brisé net.