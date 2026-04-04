L1 : Lille dévore Lens dans le derby

28e journée de Ligue 1

Stade Pierre-Mauroy

Lille-Lens 3-0

Buts : Haraldsson (44e), Correia (49e), Fernandez-Pardo (58e sp)

Dans un derby dominé et largement maîtrisé, le LOSC a écrasé Lens 3-0. Les Dogues prennent place sur le podium à 9 points de leurs voisins lensois, lesquels disent adieu au titre de champion de France.

Après la claque 3-0 subie à l'aller à Bollaert, Lille voulait faire du derby l'enfer du Nord pour Lens. La première période allait dans ce sens avec une nette domination lilloise. Les Sang et Or étaient étouffés et il fallait un super Risser pour garder le but inviolé. Le gardien s'interposait devant Haraldsson et surtout Fernandez-Pardo sur un corner. La meilleure occasion lensoise intervenait sur une passe en retrait ratée de Correia. Odsonne Edouard butait sur Ozer et Thauvin tirait au-dessus.

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Dans une première mi-temps interminable avec les nombreux arrêts du match , Lille prenait les devants. Fernandez-Pardo se jouait de la défense à gauche et servait Haraldsson esseulé à droite. Ce but débloquait le LOSC et la seconde période assommait Lens. Une incompréhension entre Udol et Celik profitait à Correia qui doublait la mise. Fernandez-Pardo corsait l'addition sur un penalty provoqué par une main de Ganiou. La fin de match était bien gérée par les Lillois, lesquels auraient même pu inscrire un quatrième but.

Avec ce succès, Lille prend la troisième place à Marseille avec 50 points. Lens deuxième (59 points) possède 4 unités de retard sur le PSG avec un match en plus.