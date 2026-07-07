Saliba au PSG, Arsenal est d'accord

Saliba au PSG, Arsenal est d'accord

PSG07 juil. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est encore loin d’avoir terminé son mercato estival. William Saliba fait partie des profils appréciés par le club de la capitale et Arsenal acceptera de le vendre au bon prix.
Le Paris Saint-Germain attend la fin de la Coupe du monde 2026 pour accélérer sur le marché des transferts. Luis Campos a néanmoins déjà commencé à avancer sur plusieurs dossiers, d’autant qu’il faudra compenser certains départs. La priorité du PSG reste, pour le moment, de trouver des remplaçants à Lee Kang-In et Gonçalo Ramos. Ensuite, d’autres secteurs de jeu pourraient être renforcés.
En défense, les pensionnaires du Parc des Princes ne manquent pas d’idées. L’une d’elles mène du côté d’Arsenal avec un joueur bien connu du public français : William Saliba.

Saliba, le PSG sait désormais quoi faire 

Selon des informations rapportées par Caught Offside, les Gunners ne sont pas totalement fermés à l’idée de se séparer de William Saliba. Mais pas à n’importe quel prix : les champions d’Angleterre réclament 150 millions d’euros pour laisser partir le défenseur international français. Outre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et le Real Madrid sont également intéressés par son profil.
Arsenal accorde une immense importance à Saliba et souhaite s’appuyer sur lui encore longtemps. Sauf offre exceptionnelle, le Français ne devrait donc pas quitter Londres cet été.

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Le PSG sait en tout cas ce qu’il devra faire s’il souhaite s’attacher les services de l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille. Mais depuis quelque temps, Luis Enrique ne souhaite plus voir le club de la capitale dépenser des sommes astronomiques sur le marché des transferts, privilégiant la stabilité et l’équilibre de son vestiaire.
Tant qu’Arsenal ne reverra pas ses exigences à la baisse, il sera donc très compliqué pour le Paris Saint-Germain de boucler ce dossier. Malgré tout, Saliba reste un joueur très apprécié par la direction parisienne, qui le verrait bien devenir le successeur naturel de Marquinhos dans les prochains mois.
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