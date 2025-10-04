Diawara plombé, Thierry Henry recalé, Ligue 1+ avoue tout

Satisfait de ses débuts, Ligue 1+ a néanmoins rencontré quelques difficultés. Le nouveau diffuseur du championnat français a par exemple lancé le consultant Souleymane Diawara trop tôt.

C’est l’un des petits couacs de Ligue 1+ . Débutant dans l’exercice, Souleymane Diawara s’est rapidement heurté à des difficultés dans son rôle de consultant. Ses prestations maladroites n’ont pas échappé aux téléspectateurs à l’origine du bad buzz sur les réseaux sociaux. Lucide, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel a immédiatement réagi en écartant provisoirement l’ancien défenseur central de l’antenne. Son directeur éditorial Jérôme Cazadieu admet que le Sénégalais a été lancé trop tôt.

« Sûrement, et c'est ma responsabilité, a assumé le dirigeant dans un entretien accordé à L’Equipe. Il y a quand même une dimension technique en télé, on peut être impressionné par ce métier, surtout en bord terrain. Il a fait une petite formation avant de revenir, cette fois en plateau. Il se lâche de plus en plus et les retours sont plutôt bons. C'est un boute-en-train, chambreur, et il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il retourne en bord de pelouse. » Il faut dire que Ligue 1+ a pris un risque en misant sur un élément inexpérimenté. La solution Thierry Henry aurait apporté davantage de garanties mais le champion du monde 1998 a laissé des souvenirs trop marquants avec Amazon.

« Nous n'avons pas contacté Thierry Henry parce qu'il avait déjà beaucoup et très bien travaillé avec Prime Video (de 2021 à 2024) et on voulait avoir une forme de nouveauté, même si tout le monde a déjà bossé un peu partout, s’est expliqué Jérôme Cazadieu. Il fallait une identité propre à Ligue 1+. On regarde tous les nouveaux profils de joueurs qui ont arrêté, il y a peu, leur carrière. Mais cela nécessite de l'engagement, d'accepter d'être présent tous les week-ends de championnat. En tout cas, nous recevons énormément d'appels entrants, y compris de personnalités présentes sur d'autres chaînes. » De nouvelles têtes pourraient donc débarquer au fil de la saison.