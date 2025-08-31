TV ‍: Diawara galère, Ligue1+ ne le lâchera pas

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Consultant en bord terrain pour Ligue1+, Souleymane Diawara a été en difficulté pour sa première à Rennes. Des difficultés pour entendre et se faire entendre qui n'ont pas agacé ses patrons. Le défenseur sénégalais est soutenu en interne pour progresser.

Créée cet été, la chaîne de la LFP Ligue1+ a connu des débuts encourageants sur les trois premières journées. Les abonnés répondent présents en nombre, l'immersion au sein des clubs est très forte et le traitement rédactionnel est sérieux. Les consultants ont pris leurs marques et sont plutôt accueillis positivement par le public. Néanmoins, l'un d'eux a connu un démarrage plus compliqué que ses compères : Souleymane Diawara. L'ancien défenseur de l'OM et de Bordeaux a eu du mal à trouver ses mots au micro pour Lille-Monaco et surtout lors de Rennes-Marseille en ouverture du championnat.

Diawara encouragé par Ligue1+ et non sanctionné

Des prestations en bord terrain décevantes pour un rôle mieux incarné par Laurent Paganelli sur Canal+ pendant plusieurs années. Certains internautes ont été très moqueurs envers Diawara quand d'autres estimaient que le Sénégalais ne méritait pas sa place au micro. Homme fort des émissions de Ligue1+, Thibault Le Rol n'a pas nié les difficultés de son collègue à l'antenne dans L'Equipe. Cependant, il se veut indulgent avec l'ancien défenseur. Une vision partagée par la direction de la chaine.

Merci @lequipe pour cette tribune ⚽️📺



Oui, il faut casser la peur de la caméra chez les joueurs pour refaire de la Ligue 1 un feuilleton immersif et passionnant !



C’est le challenge de @ligue1plus 🙏 pic.twitter.com/9M9J20VEu7 — Thibault Le Rol (@ThibaultLeRol) August 30, 2025

« Souleymane Diawara a eu du mal pour ses débuts...Le pauvre n'a pas été aidé avec des problèmes de son sur le premier vendredi. L'environnement du stade est beaucoup plus difficile que le studio. La direction l'a appelé pour le rassurer et l'encourager à se libérer. Il découvre un environnement, il faut que ça vienne. On est dans une société qui juge beaucoup, où le tribunal est quotidien. Laissons-lui un petit peu de temps, quand même... », a t-il indiqué en interview. Une attitude positive et logique pour un ancien joueur qui débute sa reconversion.