Zidane en Algérie, c’est du vent

Après la récente obtention de la double nationalité, Luca Zidane va bien représenter l’Algérie. Le gardien de Grenade a été convoqué par le sélectionneur Vladimir Petkovic. Mais contrairement à ce qu’indiquaient certaines rumeurs, Zinédine Zidane n’a pas prévu d’assister aux débuts de son fils avec les Fennecs.

Luca Zidane (27 ans) sera forcément la grande attraction du prochain rassemblement de l’Algérie. Ce jeudi, le gardien de Grenade (D2 espagnole) a appris sa première convocation avec les Fennecs. Rappelons que le natif de Marseille, qui avait représenté la France dans les sélections de jeunes, a récemment obtenu la double nationalité. Son choix n’est pas passé inaperçu et a beaucoup fait parler.

Les regards seront donc tournés vers Luca Zidane avant les matchs des éliminatoires du Mondial 2026 contre la Somalie et l’Ouganda les 9 et 14 octobre, surtout si son entourage vient le soutenir. Des rumeurs annonçaient effectivement la présence de ses proches, y compris son père Zinédine Zidane, pour ses possibles débuts à Oran. Mais d’après La Gazette du Fennec, qui s’est renseignée auprès de la Fédération, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas prévu de faire le déplacement pour le moment. Si l’information se confirme, le principal soutien de Luca Zidane sera le sélectionneur Vladimir Petkovic qui a défendu son choix devant les médias.

« Moi, je pense que si j’ai convoqué ce joueur, c’est qu’il mérite d’être convoqué. Je suis convaincu qu’avec ses caractéristiques, parce que c’est un joueur qu’on suit depuis longtemps, il peut nous apporter d’autres qualités dans le groupe. (…) Est-ce qu’il sera le gardien numéro 1 ? C’est prématuré d’en parler maintenant. (…) Je vais donner la possibilité à de nouveaux joueurs de démontrer leurs qualités dans une situation importante pour l’équipe nationale. La porte est ouverte. J’ai pris 26 joueurs avec des jeunes qui doivent prendre de l’expérience », s’est justifié le coach passé par Bordeaux.