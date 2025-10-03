Zidane en Algérie, c’est du vent

Zinedine Zidane ICONSPORT_261024_0480

Après la récente obtention de la double nationalité, Luca Zidane va bien représenter l’Algérie. Le gardien de Grenade a été convoqué par le sélectionneur Vladimir Petkovic. Mais contrairement à ce qu’indiquaient certaines rumeurs, Zinédine Zidane n’a pas prévu d’assister aux débuts de son fils avec les Fennecs.
Luca Zidane (27 ans) sera forcément la grande attraction du prochain rassemblement de l’Algérie. Ce jeudi, le gardien de Grenade (D2 espagnole) a appris sa première convocation avec les Fennecs. Rappelons que le natif de Marseille, qui avait représenté la France dans les sélections de jeunes, a récemment obtenu la double nationalité. Son choix n’est pas passé inaperçu et a beaucoup fait parler.

Les regards seront donc tournés vers Luca Zidane avant les matchs des éliminatoires du Mondial 2026 contre la Somalie et l’Ouganda les 9 et 14 octobre, surtout si son entourage vient le soutenir. Des rumeurs annonçaient effectivement la présence de ses proches, y compris son père Zinédine Zidane, pour ses possibles débuts à Oran. Mais d’après La Gazette du Fennec, qui s’est renseignée auprès de la Fédération, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas prévu de faire le déplacement pour le moment. Si l’information se confirme, le principal soutien de Luca Zidane sera le sélectionneur Vladimir Petkovic qui a défendu son choix devant les médias.
« Moi, je pense que si j’ai convoqué ce joueur, c’est qu’il mérite d’être convoqué. Je suis convaincu qu’avec ses caractéristiques, parce que c’est un joueur qu’on suit depuis longtemps, il peut nous apporter d’autres qualités dans le groupe. (…) Est-ce qu’il sera le gardien numéro 1 ? C’est prématuré d’en parler maintenant. (…) Je vais donner la possibilité à de nouveaux joueurs de démontrer leurs qualités dans une situation importante pour l’équipe nationale. La porte est ouverte. J’ai pris 26 joueurs avec des jeunes qui doivent prendre de l’expérience », s’est justifié le coach passé par Bordeaux.
Derniers commentaires

OL : Tolisso répond à Didier Deschamps

Le pauvre, il pourra travailler autant qu'il veut, ça ne sert à rien tant qu'il sera à Lyon ... Et qu'on me dise pas le contraire, il n'y a qu'avec l'OL et les lyonnais que DD se permet ses commentaires méprisants et condescendants.

Indice UEFA : L’OL et le LOSC en feu, la France grimpe encore

Nice c'est la honte serieux .. Bravo aux autres , Lille a la Roma c'était pas évident avec 3 péno de suite ^^^^

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

il les site parce que ce sont des etats ... les actionnaires du bayern c'est pas l'allemagne ... Malgré tout tu as raison l'espagne avec le barca et le real est mal placé pour parler .. D'ailleurs l'espagne est mal placé quand on voit la difference entre la france hors paris et l'espagne .. ses clubs sont bien plus avantagés dans bcp de domaine .. les charges salariales sont bien inferieurs en espagne qu'en france ..

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Depuis pas mal de décennies on nous explique que les clubs de foot sont des entreprises comme les autres, avec les mêmes règles , dont la premiere banderille fut l arrêt Bosmann ou on nous a expliqué que les footballeurs sont des travailleurs comme les autres et qu ils ont le droit de libre circulation, puis vint, le pire de tous a mes yeux, l autorisation pour les clubs de foot d etre cotées en bourse ... Aujourd hui certains sur le prétexte que leur club de foot est en décrépitude mais qu ils ont profité des anciennes règles, essayent de faire valoir que les regles doivent etre changées. Mais a partir du moment ou il a ete décrété qu un club de foot est une entreprise pouvant etre cote en bourse a quel moment cimme ds toutes entreprises tu peux interdire que des fonds d investissements étrangers meme étatique puissent investir ds le foot comme ds pratiquement la plupart des grandes entreprises du cac40 par exemple ? Tu parles des achats immobiliers des fonds souverain, pour rappel, le plis gros fond souverain est celui de la Norvège , il y a t il autant de tintamarres quand ils achètent des biens immobiliers en France ?

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

J'espère que t'es pas français toi à parler du Qatar comme ça , la France occupe l'Afrique militairement la pille organise la famine et l'esclavage moderne en plus des déplacements de population

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

