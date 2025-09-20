On l'a appris vendredi, Luca Zidane, le fils de Zizou, a décidé de choisir la nationalité sportive algérienne et il pourra donc jouer le Mondial 2026 avec les Fennecs si ces derniers se qualifient. Une décision qui suscite bien des commentaires.

Après avoir évolué sous le maillot de la France chez les sélections jeunes, Luca Zidane a demandé et obtenu de la FIFA le droit de devenir international avec l'Algérie. Agé de 27 ans, le fils de Zinedine Zidane, qui est l'actuel gardien de but de Grenade (D2), postule pour une place chez les Fennecs. Et il pourrait même faire ses grands débuts avec l'équipe d'Algérie contre la Somalie ou l’Ouganda en octobre dans le cadre de la course à un ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Pour Bertrand Latour, tout cela est incompréhensible et n'a strictement aucun sens.

Le fils de Zidane avec l'Algérie, il est choqué

Sur Canal+, le journaliste a fait part de son malaise suite à ce choix. « En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard. Ces derniers temps, j’ai vu des prises de paroles de joueurs qui ont, eux, choisi l’Algérie très vite, je pense à Slimani et Mahrez, et ils en ont marre que des mecs choisissent l’Algérie ou un autre pays, quand leur seul intérêt, c'est de disputer une grande compétition, sans amour du maillot et de la patrie. Pour moi, c'est un opportunisme qui me débecte. Le problème, c'est sa démarche. Il se découvre algérien à 27 ans », a confié Bertrand Latour. Un avis qui n'est pas partagé par Nabil Djellit, journaliste de L'Equipe, qui lui trouve que tout cela est une belle histoire.

En tête de son groupe des éliminatoires pour le Mondial 2026 avec six victoires en huit matchs, l'Algérie devrait obtenir son ticket pour la prochaine Coupe du Monde sauf catastrophe peu probable lors des deux matchs d'octobre contre la Somalie et l'Ouganda, sachant que la Somalie n'a pris qu'un point en huit matchs. S'il était retenu par Vladimir Petkovic pour ces deux matchs, Luca Zidane serait en pole pour défendre les cages algériennes l'été prochain lors de la Coupe du Monde.