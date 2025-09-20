ICONSPORT 175713 0148
Lucas Zidane

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Foot Mondial20 sept. , 9:00
parClaude Dautel
On l'a appris vendredi, Luca Zidane, le fils de Zizou, a décidé de choisir la nationalité sportive algérienne et il pourra donc jouer le Mondial 2026 avec les Fennecs si ces derniers se qualifient. Une décision qui suscite bien des commentaires. 
Après avoir évolué sous le maillot de la France chez les sélections jeunes, Luca Zidane a demandé et obtenu de la FIFA le droit de devenir international avec l'Algérie. Agé de 27 ans, le fils de Zinedine Zidane, qui est l'actuel gardien de but de Grenade (D2), postule pour une place chez les Fennecs. Et il pourrait même faire ses grands débuts avec l'équipe d'Algérie contre la Somalie ou l’Ouganda en octobre dans le cadre de la course à un ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Pour Bertrand Latour, tout cela est incompréhensible et n'a strictement aucun sens.

Le fils de Zidane avec l'Algérie, il est choqué

Sur Canal+, le journaliste a fait part de son malaise suite à ce choix. « En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard. Ces derniers temps, j’ai vu des prises de paroles de joueurs qui ont, eux, choisi l’Algérie très vite, je pense à Slimani et Mahrez, et ils en ont marre que des mecs choisissent l’Algérie ou un autre pays, quand leur seul intérêt, c'est de disputer une grande compétition, sans amour du maillot et de la patrie. Pour moi, c'est un opportunisme qui me débecte. Le problème, c'est sa démarche. Il se découvre algérien à 27 ans », a confié Bertrand Latour. Un avis qui n'est pas partagé par Nabil Djellit, journaliste de L'Equipe, qui lui trouve que tout cela est une belle histoire.
En tête de son groupe des éliminatoires pour le Mondial 2026 avec six victoires en huit matchs, l'Algérie devrait obtenir son ticket pour la prochaine Coupe du Monde sauf catastrophe peu probable lors des deux matchs d'octobre contre la Somalie et l'Ouganda, sachant que la Somalie n'a pris qu'un point en huit matchs. S'il était retenu par Vladimir Petkovic pour ces deux matchs, Luca Zidane serait en pole pour défendre les cages algériennes l'été prochain lors de la Coupe du Monde. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_271029_0431
Mercato

Le Barça menace le PSG pour cet international français

ICONSPORT_271163_0158
OL

OL : Greif numéro 1, Lyon a tranché

ICONSPORT_270818_0005
ASSE

L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur

ICONSPORT_271025_0465
PSG

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Fil Info

11:00
Le Barça menace le PSG pour cet international français
10:30
OL : Greif numéro 1, Lyon a tranché
10:00
L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur
9:30
Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie
8:40
OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille
8:20
Joao Neves et le PSG, une énorme surprise à venir
8:00
« L’OL sur le podium, j’ai des doutes » : ça balance sur Canal+
00:08
TV : OM - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique ?
23:30
Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Il ne faut pas s'enflammer! Le nombre d'absents est important .Marseille est meilleur que l'an passé.Il va falloir etre efficace devant mais on doit s'imposer

OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!!!!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Chacun son choix , chacun sa route ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading