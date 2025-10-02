L'Algérie appelle Zidane et se justifie

Quelques jours seulement après avoir fait savoir qu’il se rendait disponible pour la sélection de l’Algérie, Luca Zidane a été convoqué par Vladimir Petkovic. Le technicien serbe a décidé de faire venir l’ancien gardien du Real Madrid, fils de Zinedine bien évidemment, et qui découvrira les Fennecs à 27 ans.

Une décision qui fait beaucoup parler dans le pays du Maghreb, tant on estime que le gardien de but n’est pas forcément un futur élément important de la sélection, mais plutôt un joueur qui voit l’opportunité de disputer la Coupe du monde dans quelques mois. « Si j'ai appelé Luca Zidane c'est parce qu'il mérite d'être présent, avec ses caractéristiques il va apporter un plus à notre Equipe Nationale », Luca Zidane, le deuxième fils de Zinedine, évolue en Ligue 2 en Espagne, du côté de Grenade.



