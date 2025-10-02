ICONSPORT_269456_0009

L'Algérie appelle Zidane et se justifie

Coupe du monde 202602 oct. , 16:40
parGuillaume Conte
0
Quelques jours seulement après avoir fait savoir qu’il se rendait disponible pour la sélection de l’Algérie, Luca Zidane a été convoqué par Vladimir Petkovic. Le technicien serbe a décidé de faire venir l’ancien gardien du Real Madrid, fils de Zinedine bien évidemment, et qui découvrira les Fennecs à 27 ans.
Une décision qui fait beaucoup parler dans le pays du Maghreb, tant on estime que le gardien de but n’est pas forcément un futur élément important de la sélection, mais plutôt un joueur qui voit l’opportunité de disputer la Coupe du monde dans quelques mois. « Si j'ai appelé Luca Zidane c'est parce qu'il mérite d'être présent, avec ses caractéristiques il va apporter un plus à notre Equipe Nationale », Luca Zidane, le deuxième fils de Zinedine, évolue en Ligue 2 en Espagne, du côté de Grenade.

0
Derniers commentaires

EdF : La France sans Pavard, mais avec Mateta et Nkunku

C'est vraiment une question ou de l'ironie ?

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Oui ça jouait bien en septembre 2024 mais, des PSG fort en septembre on en avait déjà vu plein. Après je trouve que le PSG fait plus que bien jouer. Je trouve qu'ils sont très fort tactiquement et savent répondre à pleins de problème que pose l'adversaire. Pour moi, ce PSG est déjà dans mon top 3 - top 5 équipe de tous les temps.

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Je te rappel qu'il s'est fait virer de l'AS Roma. Rudi Garcia l'a remplacé et a fait mieux que lui. Ce qu'on voit actuellement de lui, on ne le voyait pas au Barça

OL : Trois ans de scouting, il signe enfin

Heureusement qu'il n'est pas venu plus tôt, il n'aurait pas été gardé, comme Lepenant.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Il n'y a pas de HJ parce que Ramos est DERRIÈRE le ballon. S'il est DEVANT le ballon, on regarde la position des adversaires et là, il faut qu'il y ait 2 adversaires plus près que lui de la ligne de but. "1. Position de hors-jeu Être en position de hors-jeu n’est pas une infraction. Un joueur est en position de hors-jeu si : • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise) ; et • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire. Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Afin de pouvoir déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras est le bas de l’aisselle. Un joueur n’est pas en position de hors-jeu s’il se trouve à la même hauteur que : • l’avant-dernier adversaire ; ou • des deux derniers adversaires." Lois du Jeu 2025/26 | Loi 11 | Hors-jeu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

