Pourquoi Cristiano Ronaldo a perdu 10 millions d’abonnés sur Instagram

Cristiano Ronaldo qui voit ses followers disparaitre en une nuit, c'est la mauvaise surprise de l'attaquant portugais sur Instagram. L'explication est pourtant simple.

En ce début du mois de mai, Instagram a décidé de faire un gros nettoyage de sa base de données et a ciblé les « bots », ces comptes non-humains qui sont utilisés illégalement pour gonfler les chiffres ou monter des arnaques. Une énorme purge a ainsi été réalisée et aucune célébrité n’y a échappé. Cristiano Ronaldo est l’une des principales victimes de ce grand nettoyage de printemps, notamment en raison du fait que cela fait très longtemps que le Portugais qui évolue à Al-Nassr est sur les réseaux sociaux, ce qui explique une accumulation de comptes non humains.

Le nettoyage de printemps d'Instagram fait très mal

Selon la presse spécialisée, CR7 a ainsi perdu entre 8 et 15 millions d’abonnés en quelques jours, avec une purge effectuée dans la nuit de mercredi à jeudi principalement. Rien de bien alarmant pour la superstar passée par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, et qui peut toujours compter sur le soutien de 666 millions de suiveurs sur le réseau social de Meta.

Le Portugais va pouvoir montrer sa musculature et ses derniers exploits, ainsi que ses produits commerciaux, sans vraiment perdre de ses revenus. Mais c’est une première pour Cristiano Ronaldo, pas habitué à voir le compteur aller dans ce sens. A noter que Lionel Messi a aussi perdu quelques millions d’abonnés, même si cela ne rapproche pas vraiment l’Argentin de son rival portugais, avec « seulement » 507 millions de followers pour le champion du monde en titre.