Dragué par l’OL, il passe des vacances de fou furieux

A la recherche d'un attaquant de pointe pour cet été, l'Olympique Lyonnais regarde du côté de la Juventus. Mais Loïs Openda fait rêver beaucoup de monde.

En ce mercredi 1er juillet, l’Olympique Lyonnais va pouvoir annoncer ses futures recrues. Les accords sont déjà trouvés, et il fallait simplement attendre le début de la saison dans le cadre de l’exercice comptable pour permettre à Paulo Fonseca de compter sur ces renforts. Dans le domaine offensif, il reste encore des postes à pourvoir après les départs de Yaremchuk et Endrick.

Si le nom de Jonathan David fait forcément rêver, l’attaquant canadien sera difficile à aller chercher. Sa belle Coupe du monde et son salaire copieux le rendent quasiment hors d’atteinte pour l’OL, même si un bon coup en prêt n’est jamais totalement impensable.

Openda très courtisé et surmotivé

Il y a un autre joueur de la Juventus qui fait saliver Lyon, et dont les conditions d’achat devraient être beaucoup abordables. Il s’agit de Loïs Openda, ancien buteur du RC Lens qui a fait l’objet de deux gros transferts, à Leipzig puis à la Juventus. Mais sa saison dans le Piémont s’est révélée être très décevante, avec une fin de saison passée intégralement sur le banc de touche. L’occasion pour l’OL de le faire venir à des conditions avantageuses ?

Ce n’est pas gagné selon les révélations de Tuttosport, qui souligne que la Juventus veut bien envisager une vente, à condition de récupérer 40 millions d’euros. Une somme certainement exagérée mais destinée à prévenir les prétendants. Mais les candidats sont nombreux : l’OL, Rennes, Coventry et Leeds sont sur les rangs.

De son côté, le Belge est lui très motivé à l’idée de montrer un bien meilleur visage. La preuve, deux semaines avant la date de la reprise de l’entrainement, Loïs Openda multiplie les séances d’entrainements musclées et ne profite pas vraiment de ses vacances pour siroter au bord de la plage, affirme TMW. Le joueur a bien l’intention de convaincre Luciano Spalletti qu’il peut lui faire confiance. Et selon la presse italienne, seulement si cela ne devait pas être le cas courant juillet, alors son transfert serait étudié.