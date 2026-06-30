La France cartonne la Suède façon IKEA

La France cartonne la Suède façon IKEA

Equipe de France01 juil. , 00:54
parGuillaume Conte
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L'équipe de France a parfaitement réussi son entame de la phase finale avec une victoire indiscutable sur le score de 3-0 face à la Suède. Kylian Mbappé est intenable avec un doublé.
L’équipe de France retrouvait la Suède à New York, dans un stade qu’elle connait bien désormais. L’idée première était de ne pas se retrouver parmi les équipes victimes de surprises dans ces 16es de finale, face à une équipe de Suède courageuse mais limitée dans le jeu, malgré quelques talents offensifs.
Après un début de match timoré, les Bleus commençaient à sérieusement dominer les débats, pour se créer les premières occasions. Mbappé touchait le poteau (31e) tout comme Olise sur un superbe geste (35e) et les actions se succédaient. L’ouverture du score était logique et splendide signée Mbappé, percutant et précis pour marquer d’un tir croisé au coeur d’une mêlée suédoise (1-0, 45e).
Après le repos, la donne était inchangée et les Bleus déroulaient en se créant toujours autant d’occasions. Olise était maudit devant le but, mais il avait toujours l’art de la passe pour servir Barcola pour le 2-0 (53e). Et le joueur du Bayern Munich enchainait ensuite avec une passe décisive pour Mbappé, histoire que chacun fasse un doublé. Olise avec les passes décisives, et le capitaine des Bleus avec encore des buts marqués à la pelle.
De quoi faire le plein de confiance avant le 1/8e de finale face au Paraguay, match qui rappellera des souvenirs à ceux qui ont suivi le parcours français en 1998.
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