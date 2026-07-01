ICONSPORT_369439_0124

CdM 2026 : Le Mexique étouffe l’Equateur

Mondial 202601 juil. , 7:16
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google

Dans un match à sens unique, le Mexique n’a fait qu’une bouchée de l’Equateur et s’est imposé logiquement 2-0 pour continuer son parcours parfait. Quinones (22e) et Jimenez (31e) ont permis à la Tri de s’imposer logiquement dans un stade de Mexico acquis à sa cause. Au prochain tour le Mexique affrontera le vainqueur du match entre la RC Congo et l’Angleterre. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_369418_0077
Equipe de France

La France cartonne la Suède façon IKEA

ICONSPORT_369129_1191
TV

CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale

ICONSPORT_369411_0055
Equipe de France

Mbappé en mode Coupe du monde, il est injouable

ICONSPORT_369359_0004
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Gagnez gros sans risque avec Sénégal-Belgique

Fil Info

01 juil. , 00:54
La France cartonne la Suède façon IKEA
01 juil. , 00:54
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale
30 juin , 23:52
Mbappé en mode Coupe du monde, il est injouable
30 juin , 23:00
Paris Sportifs : Gagnez gros sans risque avec Sénégal-Belgique
30 juin , 22:45
L’UEFA met 13 ME d’amende à Strasbourg
30 juin , 22:30
Real : Camavinga défie Mourinho, le PSG en fait les frais
30 juin , 22:00
OM : Mason Greenwood, la surprise de Genesio
30 juin , 21:37
France - Suède : les compos (23h sur BeIN 1 et M6)
30 juin , 21:20
PSG : 100 ME pour Yan Diomandé, ils crient à l’arnaque

Derniers commentaires

La France cartonne la Suède façon IKEA

Façon OM ? Faut déconnecter mec on est pas en ligue 1 .La coupe du monde c'est pas des équipes montée à coup de milliard et heureusement. Ya cas voir l'équipe du Qatar

Mbappé en mode Coupe du monde, il est injouable

6

Mbappé en mode Coupe du monde, il est injouable

18 buts en 18 matchs ! On se rend compte de ce qu'il se passe ?!?!?!? Bises aux tchouins parisiennes qui voulaient le mettre sur le banc

OM : Mason Greenwood, la surprise de Genesio

Donc aucun club européen souhaite un violeur dans leur effectif. Pas grave le peuple Marseillais aiment les violeurs...

La France cartonne la Suède façon IKEA

Un régal Olise quel joueur J’ai hâte de voir son attitude à son premier but .( l’introverti) Mbappé gd match encore , s’il continue comme ça il va le battre le record , a noter aussi plus de match pour cette coupe du monde J’espère juste que ça ne va pas être au détriment du Collectif . Mais on a une putain d’attaque !!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading