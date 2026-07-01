CdM 2026 : Le Mexique étouffe l’Equateur

La France cartonne la Suède façon IKEA

Un régal Olise quel joueur J’ai hâte de voir son attitude à son premier but .( l’introverti) Mbappé gd match encore , s’il continue comme ça il va le battre le record , a noter aussi plus de match pour cette coupe du monde J’espère juste que ça ne va pas être au détriment du Collectif . Mais on a une putain d’attaque !!