CdM 2026 : Le Mexique étouffe l’Equateur

Façon OM ? Faut déconnecter mec on est pas en ligue 1 .La coupe du monde c'est pas des équipes montée à coup de milliard et heureusement. Ya cas voir l'équipe du Qatar
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18 buts en 18 matchs ! On se rend compte de ce qu'il se passe ?!?!?!? Bises aux tchouins parisiennes qui voulaient le mettre sur le banc
Donc aucun club européen souhaite un violeur dans leur effectif. Pas grave le peuple Marseillais aiment les violeurs...
Un régal Olise quel joueur J’ai hâte de voir son attitude à son premier but .( l’introverti) Mbappé gd match encore , s’il continue comme ça il va le battre le record , a noter aussi plus de match pour cette coupe du monde J’espère juste que ça ne va pas être au détriment du Collectif . Mais on a une putain d’attaque !!
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