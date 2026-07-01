TV : Paraguay - France, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Après sa victoire convaincante face à la Suède (3-0) ce mardi soir, l'équipe de France a obtenu son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Prochaine étape, le Paraguay, qui a vaillamment sorti l'Allemagne aux tirs au but.

Quelle heure pour Paraguay - France ?

La France n'est pas tombée dans le piège tendu par le bloc suédois et en est facilement venue à bout grâce à deux réalisations de Kylian Mbappé, et une de Bradley Barcola. Une victoire 3-0 convaincante, alors que le contenu a clairement époustouflé le monde entier. De son côté, le Paraguay a réussi l'exploit d'éliminer une Allemagne qui ne s'en sort définitivement pas en Coupe du monde depuis son sacre en 2014. C'est donc un nouveau match piège qui attend les Bleus, tandis que le coup d'envoi sera donné ce samedi 4 juillet à 23h00 au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Sur quelle chaîne suivre Paraguay - France ?

Cette rencontre déjà très attendue par les supporters des Bleus, et le reste des observateurs qui en redemandent, sera à suivre comme d'habitude sur les antennes de M6 qui diffuse tous les matchs de l'équipe de France en clair pendant ce Mondial. Pour ceux qui préfèrent, beIN Sports diffuse également Paraguay - France sur sa chaîne principale.

Les compos probables de Paraguay - France :

Titularisés pour affronter la Suède, Lucas Digne et Bardley Barcola, qui sont respectivement en ballotage avec Théo Hernandez et Désiré Doué, ont clairement marqué des points auprès de Didier Deschamps. Le premier a sorti une copie très propre, tandis que le second a inscrit son deuxième but dans cette Coupe du monde. Il y a donc fort à parier que le sélectionneur des Bleus alignera la même composition pour affronter le Paraguay.

La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé.

Quant au Paraguay, le sélectionneur va probablement chercher à verrouiller le jeu des Bleus pour éviter de prendre un but trop rapidement, tout en portant le jeu en contre-attaque une fois le ballon récupéré. Ces derniers ayant un jour de repos de plus que la France, il y a de grandes chances que la composition alignée soit la même que pour l'Allemagne, en 4-4-2.

La compo probable du Paraguay : Gill - Caceres, Gomez, Canale, Alonso - Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza - Avalos, Enciso