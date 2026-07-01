Zaha, Orban, Omari, l'OL stoppe le délire

L'OL reprend sa recette de l'été dernier en l'améliorant encore pour construire son équipe. Les recrutements fous de John Textor sont bien terminés.

Pour une fois, l’Olympique Lyonnais a la capacité et la possibilité de travailler sereinement pour son mercato . Les années précédentes, John Textor jonglait avec les contraintes et les deals en solo pour ramener des joueurs et Pierre Sage devait se débrouiller avec. L’été dernier, le recrutement avait été fait dans la difficulté, même si beaucoup de coups tentés avaient réussi. Mais la menace d’une rétrogradation administrative et le besoin de compenser les nombreux départs avaient guidé les choix.

Des recrues rapides pour plaire à Paulo Fonseca

Cet été, l’OL a déjà bouclé quatre recrutements qui vont être officialisés, avec Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo. Si Matthieu Louis-Jean a agi aussi vite dans un premier temps, c’est pour donner à Paulo Fonseca un large choix afin de préparer au mieux les barrages de Ligue des Champions.

Le nouveau directeur sportif a eu le temps de cibler les joueurs voulus, et semble avoir recruté les éléments qu’il avait repérés. Une très bonne chose pour le groupe lyonnais, qui va pouvoir travailler ensemble pendant des semaines. Et surtout, la fin des paris qui ressemblaient à une pièce jetée en l’air pour voir de quel coté elle va retomber.

Le Progrès le souligne, il y a eu trop de fiascos au mercato ces derniers temps, notamment pour un club qui ne pouvait pas se le permettre. John Textor avait par exemple fait signer, en solo ou presque, Wilfried Zaha, Orel Mangala, Warmed Omari, Jeffinho, Gift Orban ou Adryelson sans se soucier une seconde des besoins de l’entraineur ou du collectif. Des joueurs quasiment tous repartis, et à l’image de John Textor, ils ne manqueront pas à Lyon à l’heure d’attaquer cette nouvelle saison.

Il ne manque plus que les officialisations, qui sont désormais attendues à partir de ce mercredi 1er juillet pour ramener ces nouveaux joueurs à l’entrainement, et se mettre en ordre de bataille pour la préparation. Avant une deuxième vague du mercato prévue pour le mois d’août, en fonction des résultats européens de l’OL.