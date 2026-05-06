Le PSG veut recruter le fils de Cristiano Ronaldo !

A seulement 15 ans, Cristiano Ronaldo Junior attise déjà la convoitise des plus grands clubs européens. Le PSG fait partie des nombreux cadors à s’intéresser au fils de la légende portugaise.

Depuis de nombreuses années, le Paris Saint-Germain a abandonné sa politique de recrutement basée sur l’achat de stars internationales. Depuis près de 3 ans, le club de la capitale s’efforce à ne plus surpayer de joueurs et a faire confiance à des joueurs en développement à l’instar de Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Vitinha, Joao Neves et Pacho. Une stratégie indiscutablement gagnante au vu des récents résultats du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions en 2025 et nouvelle référence en Europe.

Dans les années à venir, Paris souhaite continuer à miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel et ne se fixe aucune limite, y compris celle de piocher parmi les talents de seulement 15 ans. Selon The Sun, le Paris SG fait justement partie des candidats crédibles à la signature du très jeune Cristiano Ronaldo Junior. Le fils de la légende portugaise joue comme son père à Al-Nassr, mais il souhaite tenter sa chance en Europe.

Après avoir côtoyé les équipes de jeunes de la Juventus Turin et de Manchester United, Cristiano Ronaldo Junior (15 ans) a évolué en Arabie Saoudite, mais son retour en Europe n’est qu’une question de temps. Et pour cause, le tabloïd anglais nous apprend que de nombreux cadors sont très intéressés par ses services : Tottenham, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Leipzig, Hoffenheim, l’Inter, l’Atalanta, Salzbourg, le Real Madrid… et donc le Paris Saint-Germain se sont positionnés.

Le PSG se place sur Cristiano Junior

En plus de la Juventus Turin et de Manchester United, qui rêvent de le récupérer. Une très longue liste de prétendants qui laisse présager un retour imminent en Europe pour le fils de CR7 qui aurait lui rêvé de jouer avec son fils en Arabie saoudite. Cela ne sera à priori pas le cas, alors que la famille du Portugais craint que Cristiano Junior ne soit sans cesse comparé à son père et que cela joue contre lui durant sa carrière. Reste maintenant à savoir si le PSG aura les faveurs du Portugais. L’intérêt des Parisiens ne le laisse en tout cas pas insensible selon la presse britannique. Affaire à suivre…