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Le PSG veut recruter le fils de Cristiano Ronaldo !

PSG06 mai , 13:40
parCorentin Facy
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A seulement 15 ans, Cristiano Ronaldo Junior attise déjà la convoitise des plus grands clubs européens. Le PSG fait partie des nombreux cadors à s’intéresser au fils de la légende portugaise.
Depuis de nombreuses années, le Paris Saint-Germain a abandonné sa politique de recrutement basée sur l’achat de stars internationales. Depuis près de 3 ans, le club de la capitale s’efforce à ne plus surpayer de joueurs et a faire confiance à des joueurs en développement à l’instar de Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Vitinha, Joao Neves et Pacho. Une stratégie indiscutablement gagnante au vu des récents résultats du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions en 2025 et nouvelle référence en Europe.
Dans les années à venir, Paris souhaite continuer à miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel et ne se fixe aucune limite, y compris celle de piocher parmi les talents de seulement 15 ans. Selon The Sun, le Paris SG fait justement partie des candidats crédibles à la signature du très jeune Cristiano Ronaldo Junior. Le fils de la légende portugaise joue comme son père à Al-Nassr, mais il souhaite tenter sa chance en Europe.
Après avoir côtoyé les équipes de jeunes de la Juventus Turin et de Manchester United, Cristiano Ronaldo Junior (15 ans) a évolué en Arabie Saoudite, mais son retour en Europe n’est qu’une question de temps. Et pour cause, le tabloïd anglais nous apprend que de nombreux cadors sont très intéressés par ses services : Tottenham, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Leipzig, Hoffenheim, l’Inter, l’Atalanta, Salzbourg, le Real Madrid… et donc le Paris Saint-Germain se sont positionnés.

Le PSG se place sur Cristiano Junior

En plus de la Juventus Turin et de Manchester United, qui rêvent de le récupérer. Une très longue liste de prétendants qui laisse présager un retour imminent en Europe pour le fils de CR7 qui aurait lui rêvé de jouer avec son fils en Arabie saoudite. Cela ne sera à priori pas le cas, alors que la famille du Portugais craint que Cristiano Junior ne soit sans cesse comparé à son père et que cela joue contre lui durant sa carrière. Reste maintenant à savoir si le PSG aura les faveurs du Portugais. L’intérêt des Parisiens ne le laisse en tout cas pas insensible selon la presse britannique. Affaire à suivre…
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mais on ne pourra pas

Le PSG veut recruter le fils de Cristiano Ronaldo !

Sauf exception avec ego surdimensionné, les jeunes que l'on fait vraiment progresser développent plus facilement l'amour du maillot. Après les 'fils de X,Y, Z' ça ne marche quasi jamais. Des joueurs dans ce cas qui finissent vraiment en top player je vois pas trop, ptet les Thuram ou Maldini. Le reste je vois pas trop.

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Jusqu'à 6 ans dit tu ? Je comprends mieux tes commentaires 🫪👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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