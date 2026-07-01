PSG : Feu vert pour Barcola à Arsenal

Bradley Barcola se pose des questions sur son avenir au PSG, et Arsenal lui offre des réponses. Le club londonien, finaliste de la Ligue des Champions, en fait une cible de choix au mercato.

Le PSG se veut ambitieux pour se renforcer offensivement cet été. Et cela va inévitablement provoquer quelques dégâts. Le nom de Bradley Barcola revient pour un départ. A la base, l’ailier parisien ne se satisfaisait pas vraiment de son temps de jeu, ou surtout de son statut au sein de l’attaque parisienne. Très souvent remplaçant quand toute la ligne offensive est sur les rangs, l’ancien lyonnais n’a pas donné suite aux propositions de prolongation du PSG. Son contrat s’achève en 2028, ce qui n’est pas encore dangereux, mais peut déjà être considéré comme incitatif pour les clubs.

Arsenal sait qu'il y a un coup à jouer

C’est exactement comme cela qu’Arsenal voit les choses. Selon la BBC, les Gunners sont persuadés qu’il y aura un coup à jouer cet été avec le joueur du PSG, qui va être barré par les recrues à son niveau. De son côté, le champion d’Angleterre, qui a pu observer de près le joueur français lors de récente finale de la Ligue des Champions, a longtemps priorisé la signature de Morgan Rogers.

Mais l’international anglais possède un contrat en béton avec Aston Villa, valable jusqu’en 2031, et ce sont donc au moins 150 millions d’euros qui sont demandés pour s’offrir Rogers. Même si Barcola ne sera pas donné, Arsenal est persuadé que l’opération se bouclera à un prix bien inférieur. Et surtout, les signaux sont jugés comme « positifs » pour un tel recrutement, que ce soit pour le PSG qui ne pourra pas fermer totalement la porte, ou pour l’international français qui sera tenté de changer d’univers et de statut à Londres.

Avec son jeune âge (23 ans), sa volonté de ne pas prolonger à Paris, Bradley Barcola ouvre la porte à un changement d’air cet été. Arsenal, qui ne faisait pas spécialement partie des clubs favoris pour le récupérer, entend désormais jouer sa carte à fond pour permettre à Mikel Arteta d’avoir plus de pouvoir offensif la saison prochaine.