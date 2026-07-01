Habib Beye et l’OM, c’est très loin d’être fini

L’OM a craqué et a annoncé le limogeage d’Habib Beye de son poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille. La place est faite pour Bruno Genesio, mais cette décision aura des conséquences.

Une clause spéciale dans son contrat en cas de non-qualification en Ligue des Champions, des difficultés économiques et des nouveaux dirigeants, rien n’aura permis de faire craquer Habib Beye. L’entraineur franco-sénégalais, qui était en charge de l’OM jusqu’à ce mardi soir, se savait forcément menacé. Depuis que le club provençal a passé ses examens devant la DNCG et l’UEFA, non sans se faire taper sur les doigts à chaque fois, l’ancien coach du Red Star et de Rennes négociait son départ.

Mais il n’y a pas vraiment eu de négociations, et Habib Beye n’a accepté aucun compromis pour s’asseoir sur une partie de ses indemnités pour sa dernière année de contrat. Les négociations ont été chaudes, car l’OM aurait voulu trouver un accord pour se séparer de son entraineur après son passage court mais peu convaincant.

Beye ne lâche rien, rendez-vous aux Prud'hommes

Comme l’explique Foot Mercato, les demandes marseillaises n’ont jamais abouti, même quand on lui a dit de faire une croix sur une bonne partie de son salaire en raison de l’absence de qualification en Ligue des Champions. Une clause le faisait savoir explicitement, mais le clan de l'ancien capitaine de l'OM ne l'estimait plus applicable. Ainsi, Habib Beye, qui se voyait toujours rester à la tête de l’équipe, a refusé de valider l’application de cette clause. Résultat, son contrat a été rompu unilatéralement, ce qui ouvre la porte à des poursuites aux Prud’hommes, car il y a une des deux parties qui n’y trouve pas son compte. Selon L'Equipe, les dirigeants marseillais prennent volontairement le risque d'aller jusque-là, s'estimant pressé par le temps pour enfin valider le changement d'entraineur à quelques jours de la reprise.

L'éventuelle passage devant les Prud'hommes, c’est un problème secondaire que l’OM va repousser à plus tard, puisque ce départ permet désormais à Bruno Genesio de devenir le nouvel entraineur de l’OM. Et cela va aussi assurer à Grégory Lorenzi les mains libres pour commencer véritablement le mercato, même si les moyens vont être très limitées pour débuter.