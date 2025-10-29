edf espere en algerie luca zidane met les choses au point icon ap 12367550 360888

Pour Zidane, l’Algérie met la polémique de côté

Foot Mondial29 oct. , 22:30
parEric Bethsy
Après son changement de nationalité sportive, Luca Zidane a fait ses débuts avec l’Algérie lors du dernier rassemblement. Son cas aurait pu relancer le débat sur les binationaux. Mais le fils de Zinédine Zidane échappe à la polémique.
La déclaration avait fait beaucoup de bruit. En juin dernier, Islam Slimani s’en était pris aux binationaux qui finissent par opter pour l’Algérie. « On ne choisit pas l'Algérie, avait lâché l’international algérien dans le podcast Kampo. Si toi tu es né en France, tu as vécu en France et tu as fait toute ta carrière en France, joue pour la France. Pourquoi tu joues pour l'Algérie ? » Autant dire que l’ancien Monégasque n’a pas dû apprécier l’arrivée de Luca Zidane chez les Fennecs début octobre.
Le cas du natif de Marseille aurait pu relancer la polémique. Mais les coéquipiers de Youcef Atal ont accueilli le gardien de Grenade à bras ouverts. « Zidane, c’est quelqu’un, a commenté le latéral droit d’Al-Sadd pour Foot Mercato. Pour le football, on a aimé voir jouer Zizou. Après, c’est toujours bien d’avoir un joueur de plus pour l’équipe nationale. Si Luca peut aider l’équipe nationale, c’est ça que l’on veut. Chaque joueur qui peut donner un plus à l’équipe nationale est le bienvenu pour l’Algérie. Je pense que c’est un point positif. Je pense qu’il peut donner quelque chose et peut aider ce groupe aussi à avancer. J’espère pour lui que du bien et pour notre équipe nationale aussi. »

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand LatourLuca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour
Quant à la polémique, « chacun est libre de choisir ce qu’il veut et chaque joueur qui choisit l’équipe nationale avec son cœur, il est toujours le bienvenu, a répondu l’ex-Niçois. Depuis que je suis en équipe nationale, on a fait tout ce qu’on peut pour tous les joueurs qui arrivent en équipe nationale, pour qu’ils se sentent bien, qui s’intègrent dans notre équipe nationale de la meilleure des manières. C’est ce que les anciens sont en train d’essayer de faire et c’est toujours bien d’avoir des joueurs de qualité dans notre équipe nationale. C’est ça qui va permettre d’améliorer le niveau, de jouer pour des titres, et d’affronter de plus grandes nations. C’est toujours bien et ça fait plaisir quand quelqu’un choisit l’Algérie. » Qui plus est lorsqu’il s’agit du fils de Zinédine Zidane.
