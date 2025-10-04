l ol avec karabec merah et tagliafico a lens iconsport 266388 0110 397280

OL : Khalis Merah en Bleu, l’Algérie se vexe

OL04 oct. , 18:30
parEric Bethsy
4
Révélation du début de saison à l’Olympique Lyonnais, Khalis Merah a attiré l’attention de son pays d’origine. La Fédération Algérienne de Football a sollicité l’entourage du milieu de terrain. Mais la réponse obtenue n’a pas du tout plu à l’instance qui ne devrait pas revenir à la charge.
Cette fois, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas s’opposer à la convocation de Khalis Merah (18 ans). Le milieu de terrain, appelé pour disputer la Coupe du monde U20 hors du calendrier établi par la FIFA, a été retenu par ses dirigeants. Mais l’invitation envoyée par l’équipe de France U19 concerne bien la trêve internationale. Le Gone portera le maillot tricolore durant les deux semaines à venir, et non celui de l’Algérie.
K. Merah

K. Merah

FranceFrance Âge 18 Milieu

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Grâce à ses origines, Khalis Merah a aussi l’opportunité de représenter les Fennecs. La Fédération Algérienne de Football s’en est rapidement aperçue après ses débuts prometteurs avec l’équipe première de l’Olympique Lyonnais. Selon La Gazette du Fennec, l’instance a donc sollicité le clan du joueur en vue d’un changement de nationalité sportive. L’idée était d’intégrer Khalis Merah aux sélections de jeunes dans un premier temps. Mais le père du milieu de terrain a tout de suite esquivé la demande.
« C’est à mon fils de décider », a-t-il répondu. Le pur produit rhodanien a-t-il choisi de privilégier l’équipe de France ? Ou préfère-t-il attendre avant d’acter sa décision ? Quoi qu’il en soit, la réponse de son père n’a absolument pas plu à la Fédération Algérienne de Football. Cette dernière préfère miser sur des joueurs déterminés à rejoindre les Fennecs. L’instance algérienne, agacée par ce genre de réponse régulièrement donnée par des binationaux accusés d'opportunisme, a donc abandonné l’idée d’attirer Khalis Merah. Pas sûr que l’Algérie revienne à la charge, à moins d’un éventuel appel du pied du natif de Meyzieu.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_272022_0093
Equipe de France

EdF : Konaté touché à Liverpool, Deschamps tremble

uefa aleksander ceferin sa nouvelle idee qui va tuer le football icon 221009 99 61515 dpai 358111
Foot Europeen

La Super Ligue des Champions fait marrer l’UEFA

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée

ICONSPORT_272823_0043
Ligue 2

L2 : L'ASSE et Davitashvili torpillent Montpellier

Fil Info

22:15
EdF : Konaté touché à Liverpool, Deschamps tremble
22:00
La Super Ligue des Champions fait marrer l’UEFA
21:58
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
21:57
L2 : L'ASSE et Davitashvili torpillent Montpellier
21:30
PSG : Hakimi et Nuno Mendes rêvent du Real Madrid
20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée
20:54
L1 : A Brest, Lopes sauve encore Nantes
20:31
Ang : Liverpool tombe à Chelsea
20:30
Ang : Cherki trop gros à City, Haaland se lâche

Derniers commentaires

OL : Khalis Merah en Bleu, l’Algérie se vexe

Faudrait qu'un jour ils soient honnêtes et donnent la différence de salaire entre les deux équipes. Quand on verra que la différence c'est x20, x30 on comprendra peut-être mieux pourquoi l'amour du maillot est européen.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Depuis le départ de rabiot L OM est devenu plus fort sans lui

L'OM champion de France, ce n'est plus tabou

De zerbi il a jamais mis le même 11 il a déjà utilisé 28 joueurs depuis le début de la saison , ca veux dire il a un banc très riche

L'OM en rouleau compresseur à Metz

dit-il en venant rager sur un autre club

L'OM en rouleau compresseur à Metz

elle fait plaisir a voir cette équipe, ça fait un moment que j'avais pas été aussi fier de voir mon club, merci RDZ pablo et mehdi, c'est juste la 2ème année que je considère encore comme une année d'apprentissage du fait qu'on soit en LDC, déja hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain mais avant on va bien savourer celle là en espèrant que ça continue sur ce rythme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading