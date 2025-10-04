OL : Khalis Merah en Bleu, l’Algérie se vexe

Révélation du début de saison à l’Olympique Lyonnais, Khalis Merah a attiré l’attention de son pays d’origine. La Fédération Algérienne de Football a sollicité l’entourage du milieu de terrain. Mais la réponse obtenue n’a pas du tout plu à l’instance qui ne devrait pas revenir à la charge.

Cette fois, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas s’opposer à la convocation de Khalis Merah (18 ans). Le milieu de terrain, appelé pour disputer la Coupe du monde U20 hors du calendrier établi par la FIFA, a été retenu par ses dirigeants. Mais l’invitation envoyée par l’équipe de France U19 concerne bien la trêve internationale. Le Gone portera le maillot tricolore durant les deux semaines à venir, et non celui de l’Algérie.

K. Merah France • Âge 18 • Milieu Europa League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Grâce à ses origines, Khalis Merah a aussi l’opportunité de représenter les Fennecs. La Fédération Algérienne de Football s’en est rapidement aperçue après ses débuts prometteurs avec l’équipe première de l’Olympique Lyonnais. Selon La Gazette du Fennec, l’instance a donc sollicité le clan du joueur en vue d’un changement de nationalité sportive. L’idée était d’intégrer Khalis Merah aux sélections de jeunes dans un premier temps. Mais le père du milieu de terrain a tout de suite esquivé la demande.

« C’est à mon fils de décider », a-t-il répondu. Le pur produit rhodanien a-t-il choisi de privilégier l’équipe de France ? Ou préfère-t-il attendre avant d’acter sa décision ? Quoi qu’il en soit, la réponse de son père n’a absolument pas plu à la Fédération Algérienne de Football. Cette dernière préfère miser sur des joueurs déterminés à rejoindre les Fennecs. L’instance algérienne, agacée par ce genre de réponse régulièrement donnée par des binationaux accusés d'opportunisme, a donc abandonné l’idée d’attirer Khalis Merah. Pas sûr que l’Algérie revienne à la charge, à moins d’un éventuel appel du pied du natif de Meyzieu.