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Longoria signe à River Plate, l’OM le poursuit

OM28 avr. , 20:20
parGuillaume Conte
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Peu après son départ de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria va retrouver un environnement chaud en devenant le nouveau directeur sportif de River Plate. Son passé marseillais est épluché en Argentine.
Très jeune roi du scouting en Europe, Pablo Longoria vient de mettre un terme à sa folle aventure à l’Olympique de Marseille, où il a oeuvré comme président du club ces dernières années. Le trading à outrance aura eu ses limites, mais le dirigeants espagnol aura tout de même tenu la barque pendant six ans, avec rapidement de grosses responsabilités.
Mais il n’a pas survécu à la dernière crise, où Roberto De Zerbi puis Medhi Benatia ont démissionné, même si le Marocain a été rappelé par Frank McCourt quand Pablo Longoria a fini par abandonner. Un accord avec l’OM lui a permis de partir cet hiver, et Stéphane Richard a été nommé récemment pour le remplacer.
De son côté, le recruteur n’a pas tardé à rebondir. Selon le grand média local TycSports, il va arriver en Argentine dans les prochains jours pour signer son contrat comme directeur sportif de River Plate. A 39 ans, Longoria sera associé à Enzo Fransescoli, l’ancien joueur de l’OM, et Stefano Di Carlo, pour prendre en mains le club de Buenos Aires.
Mais dans son long portrait pour présenter celui qui sera chargé du recrutement à River, TycSports souligne le passage considéré comme globalement réussi à l’OM, même si le média sud-américain rappelle qu’il a failli démissionner il y a quelques années après avoir reçu des menaces de mort lors d’une réunion avec les supporters, ce que ces derniers ont toujours démenti. Et la vidéo mise en avant pour illustrer le passage de Longoria à l’OM est celle où, dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps, il hurle à la corruption après des décisions arbitrales défavorables. Pas de quoi choquer en Argentine, même si Longoria est décrit tout de même comme très nerveux pendant les rencontres. Ce dernier passage ne sera certainement pas démenti en Provence.
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Derniers commentaires

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ah ils en ont pas pris 5. merdee. j ai mal vu alors....

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si tu veux...

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ben non ça montre que tu n as pas vu le match ...

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si il n avait pas eu ses problemes, jamais l OM aurait pu l attirer. faut etre serieux...

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J'allais écrire la même chose.

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