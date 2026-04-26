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Benatia Longoria Marseille

OM : Les mercenaires de Longoria veulent s'enfuir

OM26 avr. , 8:20
parEric Bethsy
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En difficulté dans la course au podium de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a besoin de s’appuyer sur ses cadres. Malheureusement pour le club phocéen, certains joueurs ont peut-être la tête ailleurs à cause de leurs situations respectives.
Secoué par Medhi Benatia après la défaite à Lorient (2-0) samedi dernier, l’Olympique de Marseille devra relever la tête face à Nice dimanche. Le Gym est évidemment un adversaire à la portée des Marseillais. Mais encore faudrait-il que les hommes d’Habib Beye montrent l’implication nécessaire. Rien n’est moins sûr, prévient le journaliste Cyril Morin, pas certain que le vestiaire soit totalement focalisé sur l’objectif du club.
« Tous les signaux montrent que l'OM va finir en roue libre, constate notre confrère d’Eurosport. Qui joue son avenir à l'OM aujourd'hui ? Aucun joueur. On est à peu près sûr que Pavard va partir, que Rulli pourrait être intéressé par un départ, ça fait plusieurs saisons qu'on dit que Balerdi va partir, Nwaneri va rentrer à Arsenal et va se dire "c'est quoi ce club de fou ? Je n'y remets plus les pieds", il y a Hamed Junior Traoré dans le système de Longoria avec des prêts… On ne peut pas construire un club comme ça. »
« Dans une situation de crise qui nécessite une implication, les joueurs ne peuvent pas être impliqués, a poursuivi Cyril Morin. Personne ne commande, on sait que l'entraîneur ne sera plus là, on ne sait pas qui est le président… Il n'y a aucune perspective sportive. A part Weah et Paixão, qui a envie de se défoncer pour se qualifier en Ligue des Champions ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être Medina, même si sa sortie est mal maîtrisée. »

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« On a essayé d'imaginer le onze de l'OM la saison prochaine, il y aura peut-être Rulli, un axe avec Medina et Aguerd, peut-être qu'Emerson pourrait rester, Weah, Paixão… Mais après, le reste ? Hojbjerg, Kondogbia, Aubameyang, Gouiri, ce sont des joueurs qui pèsent sur la masse salariale donc il faut qu'ils rendent des comptes sportivement et ce n'est pas le cas. C'est une équipe qui navigue à vue parce que le cadre est beaucoup trop flou », a conclu le journaliste inquiet pour la fin de saison des Olympiens.
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Même Bodmer, s'il sortait de sa retraite, pourrait mettre un doublé contre l'OL et perdre 2-3. Ça change rien, Diomande était très nul.

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

Tous les familles concernées en souffre , j'en connais beaucoup sur Denain (59 ) et c'est très pénible pour eux .

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Heu non, ça sera la 2d ^^. Ils sont redescendu la saison dernière.

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Ça concerne pas a Lyon

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On peut imaginer le calvaire qu'il doit subir , pas facile à vivre tout ça.

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