Neymar à la retraite, son père dit tout

Après avoir annoncé mettre un terme à sa carrière internationale avec le Brésil, Neymar est désormais au cœur des spéculations sur la fin définitive de sa carrière de joueur. La faute à un contrat avec Santos qui ne court que jusqu'à la fin de l'année 2026.

Après la grande déception du Brésil à la dernière Coupe du monde, Neymar a pris la lourde, mais juste, décision de prendre sa retraite internationale . Invitée surprise du Mondial par Carlo Ancelotti, la superstar brésilienne a littéralement pris la place d'un autre attaquant qui aurait bien plus mérité, au regard de sa saison, de faire partie du voyage. On pense notamment à João Pedro de Chelsea.

« Ney » quitte donc la Seleçao en tant que meilleur buteur de son histoire (80). Mais est-ce là un avant-goût de ce qui l'attend plus généralement à l'avenir ? Alors que son contrat avec Santos court jusqu'à la fin de l'année 2026, l'ancien attaquant du PSG et du FC Barcelone est plus proche que jamais de mettre un terme définitif à sa carrière de joueur.

Neymar, la fin est proche

Pour autant, le principal intéressé et son propre père ont jeté un gros flou sur la suite. « Quand mon contrat se terminera, je réfléchirai à l’idée de rester à Santos, de partir ou d’arrêter de jouer. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. On y va petit à petit, match après match. Je me sens bien physiquement », a d'abord expliqué Neymar lors d'une vente aux enchères caritative qui a eu lieu ce lundi 3 août.

Et son père de poursuivre. « Neymar adore jouer au football. Que va-t-il faire d’autre ? Il n’a pas encore de diplôme de médecine, alors il va continuer à jouer », a conclu Neymar Sr. En attendant, la superstar auriverde a retrouvé les terrains après le Mondial et enchaine avec Santos (2 buts en 3 matchs).