« J’ai de la peine pour Mbappé » : Micah Richards exige le Ballon d’Or

Ancien joueur, et consultant vedette des chaînes anglaises, Micah Richards participe quotidiennement au talk-show animé par Gary Lineker sur Netflix pendant le Mondial. L'occasion pour lui de dire tout le bien qu'il pense de Kylian Mbappé.

Ancien défenseur international, Micah Richards fait désormais parler de lui par son rôle de consultant, notamment sur le plateau de CBS où il côtoie Thierry Henry lors des soirées européennes. Cette fois, c'est sur le Mondial que Micah Richards intervient, et notamment dans l'émission quotidienne The Rest is Football diffusée par Netflix et qui est présentée par Gary Lineker, toujours meilleur buteur anglais en Coupe du Monde. Au lendemain de la nette victoire de la France contre la Norvège, et du triplé d'Ousmane Dembélé, Lineker a confié que, selon lui, si les Bleus vont au bout, alors l'attaquant du Paris Saint-Germain conservera son Ballon d'Or. Pour Micah Richards, qui a longuement vanté les qualités d'Ousmane Dembélé, il ne serait pas scandaleux que Kylian Mbappé décroche ce trophée pour l'ensemble de son oeuvre.

Mbappé mérite le Ballon d'Or

Pour le consultant de Netflix, Kylian Mbappé réussit des performances hallucinantes et l'attaquant du Real Madrid et de la France mérite d'être le lauréat. « J’ai un peu de peine pour Kylian Mbappé parce qu’il fait tous les gros titres. Si on revient un peu en arrière concernant la Coupe du Monde, en 2022, il met un triplé en finale du Mondial et il perd. Il a marqué en finale quand la France a gagné en 2018, alors qu’il venait d’exploser, et puis il va au PSG et marque des buts à la pelle. Mais il ne gagne pas la Ligue des champions. Il va au Real Madrid où il est encore le meilleur buteur, mais il ne gagne ni la Liga, ni la Ligue des champions. J’ai juste l’impression que pour tout ce qu’il a donné à ce sport, il mérite un peu plus. Je sais que des gens le disent égoïste, et tout ça, mais tous les buteurs sont égoïstes et c’est ça qui les rend si forts. Et j’ai l’impression que si la France gagne le Mondial, Mbappé devrait l’avoir. Quand on voit comment il joue sous pression et tout ce qu’il fait, il le mérite », a reconnu Micah Richards. Ce dernier fait désormais de la France les favoris numéro 1 dans ce Mondial, alors qu'avant la compétition il misait sur l'Espagne.