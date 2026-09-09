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FIFA : La FFF va barrer la route de Gianni Infantino

Foot Mondial09 sept. , 15:00
parEric Bethsy
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Candidat à sa réélection aux commandes de la FIFA, Gianni Infantino ne pourra plus compter sur la collaboration de la France. La Fédération Française de Football s’apprête à acter la fin de son soutien envers le dirigeant en pleine tempête.
Gianni Infantino se complique la tâche. Alors que sa réélection ne devait être qu'une formalité, le président de la FIFA a trouvé le moyen de se mettre beaucoup de monde à dos. L’Italo-Suisse était régulièrement la cible de critiques pour ses choix. Mais le vrai tournant est apparu après la Coupe du monde 2026, lorsque le dirigeant a souhaité vendre des parts du Mondial. Cette idée de privatisation de la plus grande compétition de football a fortement déplu aux amoureux du ballon rond.
Gianni Infantino s’est fait un tas d’ennemi, y compris parmi les Fédérations qui composaient son camp. Des pays tels que l’Italie, l’Ecosse, la Suède et la Belgique refusent de suivre le patron de la FIFA à l’approche de l’élection prévue 18 mars 2027 à Rabat. Et si la tendance se confirme, le candidat ne pourra pas non plus compter sur la France. Ce jeudi, la Fédération Française de Football va organiser un comité exécutif à son siège. Ce sera l’occasion de définir la position de l’instance concernant Gianni Infantino. Et d’après une source proche contactée par l’AFP, la 3F devrait retirer son soutien au patron du foot mondial.

La FFF va trancher

L’information n’est pas anodine étant donné les doutes autour de Philippe Diallo ces dernières semaines. Plutôt flou sur le sujet, le président de l’instance tricolore était accusé d’entretenir une incertitude afin d’éviter de s’opposer à Gianni Infantino. La situation deviendra plus claire puisque la FFF est totalement opposée à l’idée d’une privatisation du Mondial. Encore un peu plus affaibli, Gianni Infantino reste néanmoins le seul candidat connu, Nasser Al-Khelaïfi n’étant pas intéressé par le poste.

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