PSG : Al-Khelaïfi président de la FIFA, la vérité est scotchante

Président du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a été évoqué ces dernières semaines pour potentiellement se présenter contre Gianni Infantino à la présidence de la FIFA.

En mars prochain, la FIFA connaîtra son nouveau président. Gianni Infantino est l’immense favori à sa propre réélection même si du côté de l’UEFA, on espère un changement le plus rapide possible. Le patron de l’instance européenne Aleksander Čeferin n’est pas un grand fan de Gianni Infantino, c’est peu de le dire. Le Slovène a même tenté, au cours des dernières semaines, de convaincre son allié Nasser Al-Khelaïfi de se présenter à la présidence de la FIFA pour faire barrage à Gianni Infantino, très critiqué après le Mondial 2026 aux Etats-Unis.

Le projet de vente de parts de la Coupe du monde pilotée par le dirigeant helvético-italo-libanais en concertation avec l’administration Trump a notamment fait bondir, le forçant à faire demi-tour sur ce projet. Président du PSG et bientôt président de la FIFA, le parcours de Nasser Al-Khelaïfi aurait pu être colossal. Mais dans son édition du jour, L’Equipe confirme que le dirigeant qatari a refusé cette possibilité… « par loyauté envers Gianni Infantino ».

Al-Khelaïfi finalement très proche d'Infantino ?

Les deux hommes se muent un respect mutuel et le patron du Paris Saint-Germain n’avait donc pas envie de se frotter à l’actuel président de la FIFA, qu’il estime beaucoup au contraire d’Aleksander Čeferin, dont il est pourtant assez proche à l’UEFA. Dans son papier du jour, le quotidien national confirme pourtant que Ceferin a « poussé » Al-Khelaïfi de toutes ses forces à se présenter à la FIFA, ce que le président du PSG, après une longue réflexion, a donc refusé. « Le Qatar reste fidèle au boss de la FIFA et l'entourage de Nasser al-Khelaïfi affirme qu'il n'a « aucune ambition » pour ce poste » détaille par ailleurs le quotidien national. Il va donc falloir trouver un vrai ennemi de Gianni Infantino, ce qui n’est, contre toute attente, pas le cas de Nasser Al-Khelaïfi.