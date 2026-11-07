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Cristiano Ronaldo dit aussi stop à Al-Nassr

Foot Mondial
parCorentin Facy
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Officiellement retraité de la sélection portugaise depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo pourrait également mettre fin à son aventure à Al-Nassr, ce que le club saoudien souhaite néanmoins retarder au maximum.
A 41 ans, l’heure des choix forts a sonné pour Cristiano Ronaldo. La légende du Portugal a officiellement pris sa retraite internationale après 234 sélections et 146 buts inscrits avec sa nation. Une décision très commentée ces dernières semaines alors que selon la presse portugaise, Jorge Jesus avait l’intention de le convoquer pour les matchs de Ligue des Nations du mois de novembre. Cette décision importante de Cristiano Ronaldo pourrait en précipiter une autre selon 365 Scores, qui nous apprend que l’avant-centre d’1m85 envisage sérieusement de mettre fin à son aventure avec Al-Nassr.
En fin de contrat avec le club saoudien en juin prochain, Cristiano Ronaldo réfléchit à ne pas prolonger son bail en faveur du club qu’il a rejoint en janvier 2023 à l’issue de son aventure à Manchester United. Du côté des dirigeants d’Al-Nassr, on souhaite conserver Cristiano Ronaldo au moins une année de plus. Il faut dire que l’ancienne star du Real Madrid est toujours performante, en attestent ses 9 buts en 12 matchs depuis le début de la saison. Sur le plan sportif, Cristiano Ronaldo continue de faire l’affaire et surtout, il demeure le visage qui incarne la Saudi Pro League à l’international.

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Son départ serait lourd de conséquence pour Al-Nassr mais pour tout le championnat saoudien. Cristiano Ronaldo est donc en position de force pour négocier une prolongation de contrat et potentiellement une revalorisation salariale. Son salaire actuel est estimé à 208 millions d’euros à l’année du côté d’Al-Nassr. Des émoluments qui pourraient croître davantage si Al-Nassr se décide à mettre tous les moyens possibles pour prolonger le contrat de Cristiano Ronaldo.
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