« Je suis Français, je dois tout à la France », il choisit le Maroc

Jamais convoqué en équipe de France, Issa Diop a fini par choisir le Maroc. Le défenseur central de Fulham pourrait représenter les Lions de l’Atlas dès la prochaine trêve internationale. Lui qui avait pourtant certifié qu’il n’opterait jamais pour une autre sélection.

Le Maroc se renforce à l’approche de la Coupe du monde 2026. Considéré comme l’un des meilleurs jeunes français, le Lillois Ayyoub Bouaddi va rejoindre les Lions de l’Atlas . Le milieu de terrain a choisi de tourner le dos à l’équipe de France après ses huit sélections avec les Espoirs tricolores. C’est une excellente nouvelle pour le finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui peut aussi se réjouir d’un autre accord.

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Selon les informations de Foot Mercato, Issa Diop (29 ans) a pris la même décision. Le défenseur central de Fulham, jamais convoqué en équipe de France, et qui avait également la possibilité de choisir le Sénégal, va finalement porter les couleurs du Maroc. Le natif de Toulouse pourrait même intégrer la première liste du nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi, lui qui avait pourtant certifié que ce rebondissement ne se produirait jamais. Invité sur le plateau du Canal Football Club en mars 2019, l’ancien joueur du Téfécé avait juré fidélité à son pays natal malgré ses origines.

« Je suis né en France, je suis Français, je dois tout à la France, c'est mon pays, insistait le défenseur central passé par les Bleuets. Aller dans une autre sélection parce que je n'ai pas été en équipe de France, ce serait un petit peu hypocrite de ma part. Ce serait aller dans une sélection par défaut. Je suis Français, j'aime l'équipe de France et j'ai envie de jouer pour. Et même si je ne suis jamais sélectionné en équipe de France, je ne changerai pas. » A cette époque, Issa Diop croyait sûrement en ses chances d’être appelé par Didier Deschamps. Sept ans plus tard, sa réflexion a bien évolué.