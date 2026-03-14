« Je suis Français, je dois tout à la France », il choisit le Maroc

il est bon ce jeune. je le verrais bien a l oM
et ???? ont ils gagnés qq chose? c est du foot. vous avez 800M d ecart avec Lens. mdrr. tu vois ou pas? non tjs pas?...... ça va venir. tu sens la honte ou pas? entre 200M et 800M. d ecart ...... non tjs pas?
Surtout que Lyon avait que la LDC a jouer, pas de championnat
Purée Sergio 2000!!!! Lyon a écrasé le qsg!!!!!
J'ai rarement vu mon club (Grenoble) jouer aussi mal et autant bétonner.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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#CFC 🗨️ @IssaDiop97 sur l'@equipedefrance : "Aller dans une autre sélection parce que je ne suis pas sélectionné en équipe de France, ce serait un petit peu hypocrite (...) Même si je ne suis jamais sélectionné, je ne changerai pas." 🇫🇷