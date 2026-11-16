Mourinho enferme Endrick, le Real perd 60 ME

Convoité à l’approche du mercato hivernal, Endrick intéresse notamment le Milan AC qui tente de conclure son transfert définitif. Mais les Rossoneri se heurtent à l’intransigeance de José Mourinho. L’entraîneur du Real Madrid refuse de céder son attaquant malgré son faible temps de jeu.

Les récentes déclarations d’Endrick en disent long sur son état d’esprit. Déçu de sa situation, l’attaquant du Real Madrid évoque avec nostalgie son passage à l’Olympique Lyonnais la saison dernière. Le Brésilien semble envisager un nouveau départ en prêt pour la deuxième partie d’exercice, ce qui n’est pas vraiment une surprise étant donné son utilisation dans la capitale espagnole.

L’ancien crack de Palmeiras n’a participé qu’à sept matchs cette saison toutes compétitions confondues, dont un seul dès le coup d’envoi. La concurrence de l’intouchable Kylian Mbappé et de la recrue Carlos Espi lui barre la route et l’on voit mal comment la hiérarchie pourrait évoluer dans les semaines ou mois à venir. Dans ce contexte, Endrick ne manque pas de sollicitations en Italie. Pendant que la Roma tente d’obtenir un prêt, le Milan AC se voit plutôt conclure un transfert définitif, révèle le Corriere dello Sport. Les Rossoneri seraient disposés à offrir 60 millions d’euros, plus 10 millions d’euros en bonus et une clause de rachat à 80 millions d’euros en faveur du Real Madrid.

La Maison Blanche aurait pu ne serait-ce qu’étudier la proposition. Sauf que José Mourinho ne veut pas entendre parler d’un départ de son avant-centre. Malgré son faible temps de jeu, l’entraîneur madrilène estime qu’Endrick aura sa chance et deviendra un joueur important pour les Merengue. Le club lombard va néanmoins insister en espérant profiter d’un lien familial. Propriétaire du Milan AC, RedBird vient de créer la holding Milan Sports & Entertainment pour gérer ses activités dans le sport et le divertissement. Un secteur présidé par Brett Yormark, frère jumeau de Michael Yormark, patron de Roc Nation, l’agence qui gère les intérêts d’Endrick. Un atout non négligeable pour les Milanais.