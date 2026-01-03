Donald Trump kidnappe le président du Vénézuela, la FIFA incendiée !

Nommé grand artisan de la paix dans le monde par la FIFA, Donald Trump a mis moins d'un mois avant de piétiner ce trophée. Le monde du football a été ridiculisé.

Dans un communiqué de presse effectuée ce samedi en fin de matinée en France, Donald Trump a confirmé avoir lancé une attaque de grande ampleur contre plusieurs sites du Vénézuela. Sur fond de lutte contre le narco-trafic, le président des Etats-Unis a ordonné des frappes spectaculaires, tout en réalisant une deuxième opération d’envergure. Les forces spéciales US ont en effet capturé le président du Vénézuela, Nicolas Maduro, et son épouse, lors de cette opération coup de poing.

« Les Etats-Unis d'Amérique ont mené avec succès une attaque de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui, avec son épouse, a été capturé et exfiltré du pays », a-t-il annoncé sur son propre réseau social, Truth Social. Pour s’expliquer plus longuement, l’homme politique américain a annoncé une conférence de presse à venir, à 17h00 en France.

A l’heure où les Etats-Unis vont partiellement organiser la Coupe du monde l’été prochain, cela a le don de faire réagir les fans de football. Surtout que Donald Trump a reçu, des mains d’un Gianni Infantino très conciliant, un prix spécial de la paix pour ses actions dans le monde. De quoi faire hurler les fans pour qui le président US est tout sauf un pacificateur.

« La FIFA va-t-elle enlever le prix de la paix à Trump ? », « frappe contre un pays, enlèvement de son président, il y a des nations qui sont privées de Coupe du monde pour ça », « il a vraiment mérité son titre du prix de la paix de la FIFA », « honte à la FIFA et à Infantino », « un mois après le prix de la paix, il envahi un pays », « quel clown cet Infantino, un prix fabriqué pour Trump et il se fait humilier un mois plus tard », « Infantino s’est moqué du football », ont notamment lancé des internautes dépités que le football ait été utilisé à des fins politiques. Cela ne serait pas la première fois, mais rarement la FIFA était tombée aussi bas en donnant une telle récompensée, créée sur mesure, à un homme qui a un tel passif.