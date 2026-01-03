ICONSPORT_279007_0163

Donald Trump kidnappe le président du Vénézuela, la FIFA incendiée !

Foot Mondial03 janv. , 11:40
parGuillaume Conte
4
Nommé grand artisan de la paix dans le monde par la FIFA, Donald Trump a mis moins d'un mois avant de piétiner ce trophée. Le monde du football a été ridiculisé.
Dans un communiqué de presse effectuée ce samedi en fin de matinée en France, Donald Trump a confirmé avoir lancé une attaque de grande ampleur contre plusieurs sites du Vénézuela. Sur fond de lutte contre le narco-trafic, le président des Etats-Unis a ordonné des frappes spectaculaires, tout en réalisant une deuxième opération d’envergure. Les forces spéciales US ont en effet capturé le président du Vénézuela, Nicolas Maduro, et son épouse, lors de cette opération coup de poing.
« Les Etats-Unis d'Amérique ont mené avec succès une attaque de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui, avec son épouse, a été capturé et exfiltré du pays », a-t-il annoncé sur son propre réseau social, Truth Social. Pour s’expliquer plus longuement, l’homme politique américain a annoncé une conférence de presse à venir, à 17h00 en France. 
A l’heure où les Etats-Unis vont partiellement organiser la Coupe du monde l’été prochain, cela a le don de faire réagir les fans de football. Surtout que Donald Trump a reçu, des mains d’un Gianni Infantino très conciliant, un prix spécial de la paix pour ses actions dans le monde. De quoi faire hurler les fans pour qui le président US est tout sauf un pacificateur.
« La FIFA va-t-elle enlever le prix de la paix à Trump ? », « frappe contre un pays, enlèvement de son président, il y a des nations qui sont privées de Coupe du monde pour ça », « il a vraiment mérité son titre du prix de la paix de la FIFA », « honte à la FIFA et à Infantino », « un mois après  le prix de la paix, il envahi un pays », « quel clown cet Infantino, un prix fabriqué pour Trump et il se fait humilier un mois plus tard », « Infantino s’est moqué du football », ont notamment lancé des internautes dépités que le football ait été utilisé à des fins politiques. Cela ne serait pas la première fois, mais rarement la FIFA était tombée aussi bas en donnant une telle récompensée, créée sur mesure, à un homme qui a un tel passif. 
4
Derniers commentaires

Donald Trump kidnappe le président du Vénézuela, la FIFA incendiée !

Là, on avait vu le plus grand léchage de cul de tous les temps !

PSG-OM, De Zerbi prêt à jeter l'éponge

Ben alors ferme la tu ouin ouin deja de votre calendrier tocard

PSG-OM, De Zerbi prêt à jeter l'éponge

Les prix ne sont pas cher comme ton club de plouc

PSG-OM, De Zerbi prêt à jeter l'éponge

Ouin ouin tu connais le plouc

PSG-OM, De Zerbi prêt à jeter l'éponge

Ben alors la Chouineuse tu as oublié ta couche. Tu pleur car ta mère ne t’en prête pas sale plouc que tu es

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading