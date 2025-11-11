Cristiano se prend pour le GOAT, Ronaldo se marre

Cristiano Ronaldo espère bien marquer l'histoire dans les prochains mois, avec en tête de remporter la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Mais il ne fait pas encore l'unanimité chez certaines légendes du football.

Cristiano Ronaldo fait le bonheur de l'Arabie saoudite depuis un certain temps maintenant. CR7 assume son choix et compte bien vanter les mérites du football saoudien aussi longtemps qu'il y évoluera. Ses récentes déclarations sur le niveau du football français ou portugais ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues. Aussi, l'ancien du Real Madrid aura encore une fois assuré être le meilleur joueur de l'histoire. De quoi interloquer d'autres légendes du ballon rond, comme Ronaldo (R9), qui n'a pas hésité à remettre en place le Portugais.

Ronaldo n'a pas aimé les paroles de Cristiano Ronaldo

Dans des propos rapportés par Foot Mercato, le Brésilien a déclaré sans sourciller : « Certaines personnes ont beaucoup de confiance en elles. Je préfère que les autres parlent de moi plutôt que de parler de moi-même. Il fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire, mais est-il le meilleur ? Je ne suis pas d’accord. Mais je respecte son opinion, il figure parmi les meilleurs de l’histoire, et je dirais même qu’il est dans le top 10 ». Voilà qui est clair et qui pourrait même entrainer une réponse de la part de Cristiano Ronaldo, qui aspire désormais plus que jamais à dépasser la barre des 1000 buts marqués dans sa carrière. Il en compte 953 pour le moment.

A noter que CR7 a récemment indiqué que la Coupe du monde 2026 en Amérique serait la dernière pour lui. La dernière opportunité donc de rejoindre dans l'histoire son rival de toujours, Leo Messi, qui aspire lui à un deuxième Mondial remporté. Cristiano Ronaldo aura 41 ans lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.