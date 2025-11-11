cristiano ronaldo a l om il avait tout prevu iconsport 261725 0008 396194

Cristiano se prend pour le GOAT, Ronaldo se marre

Foot Mondial11 nov. , 19:00
parHadrien Rivayrand
0
Cristiano Ronaldo espère bien marquer l'histoire dans les prochains mois, avec en tête de remporter la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Mais il ne fait pas encore l'unanimité chez certaines légendes du football. 
Cristiano Ronaldo fait le bonheur de l'Arabie saoudite depuis un certain temps maintenant. CR7 assume son choix et compte bien vanter les mérites du football saoudien aussi longtemps qu'il y évoluera. Ses récentes déclarations sur le niveau du football français ou portugais ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues. Aussi, l'ancien du Real Madrid aura encore une fois assuré être le meilleur joueur de l'histoire. De quoi interloquer d'autres légendes du ballon rond, comme Ronaldo (R9), qui n'a pas hésité à remettre en place le Portugais. 

Ronaldo n'a pas aimé les paroles de Cristiano Ronaldo 

Dans des propos rapportés par Foot Mercato, le Brésilien a déclaré sans sourciller : « Certaines personnes ont beaucoup de confiance en elles. Je préfère que les autres parlent de moi plutôt que de parler de moi-même. Il fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire, mais est-il le meilleur ? Je ne suis pas d’accord. Mais je respecte son opinion, il figure parmi les meilleurs de l’histoire, et je dirais même qu’il est dans le top 10 ». Voilà qui est clair et qui pourrait même entrainer une réponse de la part de Cristiano Ronaldo, qui aspire désormais plus que jamais à dépasser la barre des 1000 buts marqués dans sa carrière. Il en compte 953 pour le moment. 

Lire aussi

Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !
A noter que CR7 a récemment indiqué que la Coupe du monde 2026 en Amérique serait la dernière pour lui. La dernière opportunité donc de rejoindre dans l'histoire son rival de toujours, Leo Messi, qui aspire lui à un deuxième Mondial remporté. Cristiano Ronaldo aura 41 ans lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0345
PSG

Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende

ol tolisso restera malgre son gros salaire iconsport 258634 0533 395638
OL

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

ICONSPORT_265287_0108
OM

L'OM va virer 6 joueurs cet hiver

ICONSPORT_272571_0049 (1)
PSG

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Fil Info

20:30
Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso
19:40
L'OM va virer 6 joueurs cet hiver
19:20
PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe
18:40
PSG : L'avocat de Luis Campos prend la parole sur RMC
18:20
Lille : Giroud, ça devient gênant
18:00
OM : Mingueza pour zéro euro, Longoria est bouillant
17:30
PSG : Luis Campos trouve le milieu idéal en Bundesliga

Derniers commentaires

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Oui dommage de se passer du russe il est bon en plus ... chevalier doit accepter la concurrence et le niveau d un très grand club

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Entre Tollisoldes, MorAieaieaie et Fauxfanana , les Zinzins ont le podium des simulations en FarmersLigue … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Il simule beaucoup plus que les autres et son statut de Cap’tain devrait l’obliger au contraire. Les Zarbittes se sont laissés avoir un temps mais ça c’est du passé … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Stigmatiser Tolisso c'est ridicule, il se prends aussi des vrais coups. Ca serait ridicule de dire qu'il simule tout le temps.

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Cheval a de la chance que Safauxneuf soit ruskov , sinon il aurait déjà été un peu sur le banc … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading