Didier Deschamps - sélectionneur de l'équipe de France

Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !

Arabie Saoudite10 nov. , 21:30
parClaude Dautel
Didier Deschamps a révélé dans Téléfoot qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite après le Mondial 2026. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France pourrait rebondir en Arabie Saoudite.
Il faut se pincer pour y croire. Mais à en croire L'Equipe, une fois qu'il en aura fini sa mission avec les Bleus, c'est-à-dire après le Mondial 2026 si la France se qualifie, Didier Deschamps pourrait devenir l'entraîneur de Karim Benzema. Car le club saoudien d'Al-Ittihad, où évolue le Ballon d'Or 2022, mais aussi N'Golo Kanté souhaite recruter DD pour qu'il prenne les commandes de l'actuel huitième au classement de Saudi Pro League. Loïc Tanzi précise même que les dirigeants du riche club saoudien voulaient même pouvoir faire venir Didier Deschamps dès maintenant pour remplacer Laurent Blanc, lequel a été limogé. Mais le sélectionneur national n'ayant pas du tout l'intention de quitter son poste, Al-Ittihad a finalement choisi Sergio Conceiçao. Mais l'idée de recruter Didier Deschamps est toujours dans les esprits, quitte à attendre encore un an afin que ce dernier soit libre.

Deschamps ne dit pas non à l'Arabie Saoudite

Interrogé sur d'éventuels contacts avec des clubs saoudiens, Didier Deschamps avait répondu à Saber Desfarges qu'effectivement il avait eu des discussions, mais que cela en était resté là...pour l'instant : « J’ai pu avoir avec des contacts, mais ils savent ma situation. Après les échéances qui sont prévues, je ne m’interdis rien ». Autrement dit, le sélectionneur de l'équipe de France ne ferme pas du tout la porte à Al-Ittihad où il retrouverait des joueurs français. Et bien évidemment Karim Benzema, avec qui on ne peut pas dire qu'il a eu les meilleures relations du monde.
Personne n'a oublié que KB9 avait été renvoyé en France pour un souci médical dès l'arrivée des Bleus au Qatar lors du Mondial 2022. Quatre ans plus tard, les deux hommes pourraient se retrouver en Arabie Saoudite, bien malin celui qui pouvait prévoir cela. Reste cependant que pour l'instant rien n'est signé, Didier Deschamps ayant prévenu tout le monde qu'il n'avait qu'une seule obsession, mener l'équipe de France au titre mondial en 2026. Tout le reste n'a pas d'importance pour DD.
Derniers commentaires

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Voilà fin des débats

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée, ça fait sens

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Si je te rejoins sans problème sur la ferveur du Vélodrome ou dans la ville pour l'OM, ne caricature pas. Les groupes de supporters au Parc et son ambiance avant le plan Leproux rivalisait avec ceux de l'OM (y compris aux mauvaises périodes des Pancarte and Co mais avant il y avait les Rai, Valdo, Weah, Simone, Ginola Ronaldinho etc.) Forcément il n'y a plus qu'une tribune ultra a paris (bien qu'un petit groupe soit maintenant a Boulogne), mais l'ambiance est loin d'être feutrée, d'ailleurs la qualité des ambiances mises par les ultra du PSG en déplacement en Europe a été reconnue partout l'an dernier ou même cette année. Le plan Leproux a réduit l'ambiance dans le parc, mais pas la ferveur de ses supporters.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

À part quelques uns, c'est les mêmes que ceux qui ont tous cassé dans la capitale le soir de la finale.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

Alors juste au cas où, y'a plus personne à vendre, à moins de vendre les recrues.... 🤔

