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CdM 2026 : Le Maroc naturalise des joueurs à tour de bras

Foot Mondial28 mars , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le Maroc sera l’une des équipes à suivre l’été prochain lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Afin de disposer de la meilleure sélection possible, le pays africain souhaite notamment miser sur la naturalisation de certains joueurs binationaux.
Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar et récent finaliste (vainqueur ?) de la Coupe d’Afrique des nations, affichera de grandes ambitions dans quelques mois en Amérique du Nord. Les Lions de l’Atlas possèdent déjà de solides certitudes, mais entendent poursuivre leur développement au plus haut niveau en renforçant leur groupe. C’est dans cette optique que des joueurs disposant de la double nationalité pourraient prochainement rejoindre la sélection. Ces derniers jours, la Fédération marocaine de football a ainsi naturalisé sept joueurs. Tous ne disputeront pas la Coupe du monde, mais cela envoie un signal fort.

Le Maroc rêve en très grand

Ainsi, Rayane Bounida (20 ans, Ajax Amsterdam), Issa Diop (29 ans, né et formé à Toulouse, aujourd’hui à Fulham), Saif Eddien Lazar (20 ans, Genk), Oualid Agougil (20 ans, Utrecht), Sami Bouhoudane (18 ans, PSV Eindhoven, équipe de jeunes), Benjamin Khaderi (19 ans, PSV Eindhoven) et Ayoub Ouarghi (18 ans, Feyenoord U21) représenteront désormais les Lions de l’Atlas.
Le Maroc ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque l’une des nouvelles cibles n’est autre qu’Ayyoub Bouaddi, crack du LOSC.

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Le milieu de terrain des Dogues n’a pas encore fait son choix et évolue actuellement avec les Espoirs de l’équipe de France. Autre crack susceptible de rejoindre le Maroc : Thiago Pitarch. Le jeune talent du Real Madrid constitue une cible XXL pour la fédération marocaine.
Pour rappel, la sélection entraînée par Mohamed Ouahbi évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde 2026, aux côtés du Brésil, d’Haïti et de l’Écosse. Un programme relevé pour une sélection plus ambitieuse que jamais.
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Derniers commentaires

Le Real Madrid n'a qu'un plan A, et il est au PSG

Des rumeurs toujours des rumeurs à l’approche de l’été … Vitinha n’est pas fou, quitter un groupe qui s’éclate pour aller dans un club où Kiki de Bondy a encore frappé,… l’a mis sans dessus dessous. C le souk au Real, il se maintient par chance, zéro fond dessous jeu, un vestiaire en vrac, un super président déclinant, une presse qui écrit de la merde. VITI est chez lui au PSG. Grosse communauté portugaise à Paris, ses amis de la sélection … en face Vini la pleureuse, Kiki, l’égoïste, Rudiger le boucher, Mendy l’intermittent du spectacle …. Enfin vous comprenez ! Au fait merci beaucoup kiki d’être allé foutre ton bordel ailleurs 😄

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Réfléchit bien... car au vu de ce que tu écris... et bien... le connard, c'est toi.

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

La valeur marchande ? Ah... toi aussi tu es contaminé par le Qatar ! La vérité... on va bientôt la connaitre. Et je pense... que tu devras t'asseoir avant de la découvrir.

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Tu veux faire de l'esprit alors que tu n'as même pas ce qu'il faut pour en faire. Toi et tes potes gobent tout ce qui est publié ici et dans les autres médias. Tu vois par exemple... tout le monde disait il y a encore quelques jours que John Textor n'était plus le propriétaire de l'OL. Ben... tu vois bien qu'il est encore là. ^^ Dis-moi ! On t'aurait menti ?! Mdr

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Bla... bla... bla... ! 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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