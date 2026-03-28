CdM 2026 : Le Maroc naturalise des joueurs à tour de bras

Des rumeurs toujours des rumeurs à l’approche de l’été … Vitinha n’est pas fou, quitter un groupe qui s’éclate pour aller dans un club où Kiki de Bondy a encore frappé,… l’a mis sans dessus dessous. C le souk au Real, il se maintient par chance, zéro fond dessous jeu, un vestiaire en vrac, un super président déclinant, une presse qui écrit de la merde. VITI est chez lui au PSG. Grosse communauté portugaise à Paris, ses amis de la sélection … en face Vini la pleureuse, Kiki, l’égoïste, Rudiger le boucher, Mendy l’intermittent du spectacle …. Enfin vous comprenez ! Au fait merci beaucoup kiki d’être allé foutre ton bordel ailleurs 😄
Réfléchit bien... car au vu de ce que tu écris... et bien... le connard, c'est toi.
La valeur marchande ? Ah... toi aussi tu es contaminé par le Qatar ! La vérité... on va bientôt la connaitre. Et je pense... que tu devras t'asseoir avant de la découvrir.
Tu veux faire de l'esprit alors que tu n'as même pas ce qu'il faut pour en faire. Toi et tes potes gobent tout ce qui est publié ici et dans les autres médias. Tu vois par exemple... tout le monde disait il y a encore quelques jours que John Textor n'était plus le propriétaire de l'OL. Ben... tu vois bien qu'il est encore là. ^^ Dis-moi ! On t'aurait menti ?! Mdr
Bla... bla... bla... ! 😆
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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