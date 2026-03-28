CdM 2026 : Le Maroc naturalise des joueurs à tour de bras

Le Maroc sera l’une des équipes à suivre l’été prochain lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Afin de disposer de la meilleure sélection possible, le pays africain souhaite notamment miser sur la naturalisation de certains joueurs binationaux.

Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar et récent finaliste (vainqueur ?) de la Coupe d’Afrique des nations, affichera de grandes ambitions dans quelques mois en Amérique du Nord. Les Lions de l’Atlas possèdent déjà de solides certitudes, mais entendent poursuivre leur développement au plus haut niveau en renforçant leur groupe. C’est dans cette optique que des joueurs disposant de la double nationalité pourraient prochainement rejoindre la sélection. Ces derniers jours, la Fédération marocaine de football a ainsi naturalisé sept joueurs. Tous ne disputeront pas la Coupe du monde, mais cela envoie un signal fort.

Le Maroc rêve en très grand

Ainsi, Rayane Bounida (20 ans, Ajax Amsterdam), Issa Diop (29 ans, né et formé à Toulouse, aujourd’hui à Fulham), Saif Eddien Lazar (20 ans, Genk), Oualid Agougil (20 ans, Utrecht), Sami Bouhoudane (18 ans, PSV Eindhoven, équipe de jeunes), Benjamin Khaderi (19 ans, PSV Eindhoven) et Ayoub Ouarghi (18 ans, Feyenoord U21) représenteront désormais les Lions de l’Atlas.

Le Maroc ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque l’une des nouvelles cibles n’est autre qu’Ayyoub Bouaddi, crack du LOSC.

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Le milieu de terrain des Dogues n’a pas encore fait son choix et évolue actuellement avec les Espoirs de l’équipe de France. Autre crack susceptible de rejoindre le Maroc : Thiago Pitarch. Le jeune talent du Real Madrid constitue une cible XXL pour la fédération marocaine.

Pour rappel, la sélection entraînée par Mohamed Ouahbi évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde 2026, aux côtés du Brésil, d’Haïti et de l’Écosse. Un programme relevé pour une sélection plus ambitieuse que jamais.