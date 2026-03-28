CdM 2026 : La FIFA va punir les simulateurs

La Coupe du Monde 2026 sera celle de la nouveauté pour la FIFA. L'instance mondiale amène notamment plusieurs règles pour fluidifier et accélérer le jeu. Les joueurs vicieux et truqueurs ont du souci à se faire.

La Coupe du Monde entre dans une nouvelle ère cette année. 2026 sera l'édition de la démesure avec 3 pays hôtes, 48 nations participantes et des milliers de kilomètres de déplacement. La FIFA va aussi changer les matchs en eux-mêmes avec deux pauses fraîcheurs obligatoires par rencontre. Une coupure qui ne fait pas l'unanimité chez les puristes du ballon rond. Gianni Infantino veut consoler ces derniers en ajoutant certaines règles pour rendre le jeu plus fluide et plus agréable à regarder.

Les gains de temps fortement pénalisés

La FIFA a annoncé l'arrivée de cinq nouveautés dans les règlements pour ce Mondial. Les gains de temps répétés sont notamment dans le viseur avec trois cas précis. Tout d'abord, les joueurs remplacés n'auront plus que 10 secondes maximum pour quitter le terrain. S'ils excèdent cette durée, leur remplaçant devra alors attendre une minute sur le côté avant d'entrer et leur équipe évoluera à un joueur de moins pendant cette période.

Ensuite, les touches et les dégagements au pied devront être effectués en 5 secondes sous peine de devoir rendre le ballon à l'équipe adverse. Enfin, les joueurs blessés qui restent au sol devront sortir du terrain pour être soignés. Ils devront attendre une minute avant de revenir au jeu. Néanmoins, cette sortie forcée ne s'appliquera pas si la blessure résulte d'une faute sanctionnée d'un carton. Une manière d'éviter les blessures tactiques qui cassent le rythme en fin de match. De quoi offrir le maximum de jeu et de rebondissements dans les différentes parties de ce Mondial 2026.