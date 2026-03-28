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Gianni Infantino

CdM 2026 : La FIFA va punir les simulateurs

Mondial 202628 mars , 7:00
parMehdi Lunay
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La Coupe du Monde 2026 sera celle de la nouveauté pour la FIFA. L'instance mondiale amène notamment plusieurs règles pour fluidifier et accélérer le jeu. Les joueurs vicieux et truqueurs ont du souci à se faire.
La Coupe du Monde entre dans une nouvelle ère cette année. 2026 sera l'édition de la démesure avec 3 pays hôtes, 48 nations participantes et des milliers de kilomètres de déplacement. La FIFA va aussi changer les matchs en eux-mêmes avec deux pauses fraîcheurs obligatoires par rencontre. Une coupure qui ne fait pas l'unanimité chez les puristes du ballon rond. Gianni Infantino veut consoler ces derniers en ajoutant certaines règles pour rendre le jeu plus fluide et plus agréable à regarder.

Les gains de temps fortement pénalisés

La FIFA a annoncé l'arrivée de cinq nouveautés dans les règlements pour ce Mondial. Les gains de temps répétés sont notamment dans le viseur avec trois cas précis. Tout d'abord, les joueurs remplacés n'auront plus que 10 secondes maximum pour quitter le terrain. S'ils excèdent cette durée, leur remplaçant devra alors attendre une minute sur le côté avant d'entrer et leur équipe évoluera à un joueur de moins pendant cette période.
Ensuite, les touches et les dégagements au pied devront être effectués en 5 secondes sous peine de devoir rendre le ballon à l'équipe adverse. Enfin, les joueurs blessés qui restent au sol devront sortir du terrain pour être soignés. Ils devront attendre une minute avant de revenir au jeu. Néanmoins, cette sortie forcée ne s'appliquera pas si la blessure résulte d'une faute sanctionnée d'un carton. Une manière d'éviter les blessures tactiques qui cassent le rythme en fin de match. De quoi offrir le maximum de jeu et de rebondissements dans les différentes parties de ce Mondial 2026.
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Les mecs écrivent des articles et racontent n'importe quoi. Cork Gully a pris le contrôle d'Eagle Football Holdings Bidco Limited, la holding anglaise qui détient 85 % du capital de l'OL, afin de lui éviter la faillite. ILs ont nommé un administrateur d'Eagle Football Holdings Bidco.Cork Gully prend le contrôle opérationnel d'Eagle Bidco : les pouvoirs de ses dirigeants sont suspendus et un moratoire protège désormais la structure contre ses créanciers.Cette décision vise avant tout à restructurer la dette au niveau de la holding. ILs peuvent aussi opter pour notamment une cession d'actifs si aucune alternative viable n'émerge. ARES et Michele Kang, les 2 principaux créanciers pourrait alors se rembourser en récupérant le club. En tout cas Escror est désormais et définitivement OUT.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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