L’Argentine annonce Messi incertain pour le Mondial

Présent au rassemblement de l’Argentine, Lionel Messi pourrait disputer ses derniers matchs en sélection. Le milieu offensif de l’Inter Miami n’a toujours pas confirmé sa participation au Mondial 2026.

Ce ne sont pas forcément pas les rendez-vous les plus excitants pour l’Argentine. Pour compenser l’annulation de la Finalissima contre l’Espagne, l’Albiceleste va disputer des matchs amicaux face à la Mauritanie et la Zambie. En temps normal, les supporters argentins n’y auraient pas accordé une grande importance. Sauf que ce seront peut-être les dernières apparitions de Lionel Messi en sélection.

Le milieu offensif de l’Inter Miami n’a toujours pas écarté l’idée de prendre sa retraite internationale avant le Mondial 2026. En novembre dernier, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain expliquait qu’il ne voulait pas devenir un fardeau pour l’Argentine et son sélectionneur Lionel Scaloni, inquiets à l’idée de défendre leur titre sans leur star. « C'est plus une question pour lui, a répondu le coach argentin face aux médias. Mais en ce qui me concerne, vous savez déjà ce que j'en pense. Je ferai tout mon possible pour qu'il soit présent au Mondial. »

C'est lui qui décide - Lionel Scaloni

« Pour le bien du football, je pense qu'il devrait être là mais ce n'est pas moi qui décide et je l'ai toujours dit : ce sera à lui de voir, en fonction de son état d'esprit, de son moral, de sa condition physique. C'est difficile parce que ce ne sont pas seulement les Argentins qui veulent le voir au Mondial, tout le monde veut qu'il soit là. Nous sommes confrontés à un dilemme en tant qu'entraîneur : quand il est là, est-il en mesure de disputer tout le match ? Est-il en mesure de jouer ? Je veux qu'il soit là mais c'est lui qui décide. Il a gagné le droit de décider en toute tranquillité. Nous n'avons aucun problème avec ça, nous savons que ce qu'il décidera sera le mieux pour lui et pour l'équipe. Nous espérons qu'il sera là mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus », a conclu Lionel Scaloni, impuissant.