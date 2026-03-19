ICONSPORT_282084_0012

Algérie : 0 match en Ligue 1, Petkovic le convoque et se justifie

Foot Mondial19 mars , 9:40
parGuillaume Conte
0
Vladimir Petkovic a décidé de faire une large revue d'effectif à deux mois des listes pour la Coupe du monde. L'Algérie va découvrir des nouveaux prétendants.
Comme pour les autres sélections qualifiées pour le Mondial, ce mois de mars permet une dernière revue d’effectif en Algérie avant le grand rendez-vous de cet été. Vladimir Petkovic a surpris avec ses choix, notamment au poste de gardien de but. Le sélectionneur des Fennecs a assuré avoir « 11 gardiens » dans sa liste élargie et a été obligé de faire des choix. Il a choisi la qualité avec Luca Zidane, titulaire pendant la Coupe d’Afrique des Nations, et l’expérience avec Anthony Mandréa, gardien de Caen en National et pilier de l’équipe nationale depuis des années.

Un gardien de N3 et un gardien de D2 suisse à l'essai

En revanche, l’appel de Kilian Belazzoug a surpris. Celui qui est actuellement le troisième gardien du Stade Rennais n’a encore jamais joué le moindre match en professionnel. Il est apparu trois fois dans le groupe des « Rouge et Noir » cette saison, sans avoir la moindre minute à se mettre sous la dent. Il garde pour le moment les buts de l’équipe réserve, en National 3. Le technicien serbe a justifié cette décision qui a beaucoup surpris en Algérie.
« C’est l’occasion de tester des joueurs et on va exploiter cette possibilité. Comme on l’a fait déjà, on a donné la possibilité à de nouveaux joueurs de découvrir le groupe », a souligné très loin de garantir au natif de Paris une place à la Coupe du monde au mois de juin. Comme Belazzoug, cinq autres joueurs vont avoir l’occasion de fêter une première sélection dans les prochains jours, s’ils sont amenés à entrer sur le terrain. Et notamment un autre gardien peu connu : Melvin Mastil, qui évolue à Nyon, avant-dernier de deuxième division suisse.
0
Articles Recommandés
Stroeykens ICONSPORT_279974_0003
OM

OM : Enorme flop en Belgique, il fait rêver Marseille

ICONSPORT_362117_0008
OL

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Pietuszewski ICONSPORT_362134_0035
ASSE

L'ASSE cible un très cher attaquant polonais

ICONSPORT_282400_0065
CAN 2025

CAN : Le Maroc champion d’Afrique, les célébrations commencent

Fil Info

19 mars , 11:40
OM : Enorme flop en Belgique, il fait rêver Marseille
19 mars , 11:20
Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour
19 mars , 11:00
L'ASSE cible un très cher attaquant polonais
19 mars , 10:40
CAN : Le Maroc champion d’Afrique, les célébrations commencent
19 mars , 10:20
De Zerbi prive l'OM d'un transfert monstrueux à 30 ME
19 mars , 10:00
Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce
19 mars , 9:20
Noa Lang se coupe le doigt, l'UEFA ouvre une enquête
19 mars , 9:00
OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

Derniers commentaires

Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu

Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu ,maintenant Paris va ecraser les autres.On se qualifiera en battant Liverpool , mais c e sezra dur et il faudra

OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

Endrick sans des fleches comme Fofana, Moreira, Sulc est totalement orphelin.

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Je dis qu'il existe un ou des cas où on peut renverser le résultat d'un match a posteriori: je prends le cas que je connais mais il doit sûrement en exister d'autres L'article 82 stipule que si une équipe refuse de continuer à jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant perdu le match par forfait. Le droit sportif considère que le "forfait" est consommé dès l'instant où l'action de quitter le terrain est volontaire et coordonnée ce qui a été le cas par le Sénégal). ​Que le retrait dure 2 minutes ou 20 minutes, juridiquement, l'équipe a rompu l'unité de temps du match. Le fait de revenir ensuite est considéré comme une "reprise de contact", mais l'infraction initiale (l'abandon) a déjà eu lieu. Donc dans les faits, le Sénégal a commis cette infraction et que l'arbitre ait ou non fait reprendre le jeu ne change pas ce point: le Sénégal étant en infraction, la sanction s'applique (perte par forfait), que l'arbitre continue ou non le match étant subordonné au règlement (si un arbitre apprend qu'un joueur non qualifié est en train de jouer, même si le match se termine, le match sera perdu sur tapis vert 3 à 0)

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Faut vraiment être un retrograde pour mettre au pouvoir un mec pareil.... 80 piges le bonhomme...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading