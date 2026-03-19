Algérie : 0 match en Ligue 1, Petkovic le convoque et se justifie

Vladimir Petkovic a décidé de faire une large revue d'effectif à deux mois des listes pour la Coupe du monde. L'Algérie va découvrir des nouveaux prétendants.

11 gardiens » dans sa liste élargie et a été obligé de faire des choix. Il a choisi la qualité avec Luca Zidane, titulaire pendant la Coupe d’Afrique des Nations, et l’expérience avec Anthony Mandréa, gardien de Caen en National et pilier de l’équipe nationale depuis des années. Comme pour les autres sélections qualifiées pour le Mondial, ce mois de mars permet une dernière revue d’effectif en Algérie avant le grand rendez-vous de cet été. Vladimir Petkovic a surpris avec ses choix, notamment au poste de gardien de but. Le sélectionneur des Fennecs a assuré avoir «» dans sa liste élargie et a été obligé de faire des choix. Il a choisi la qualité avec Luca Zidane, titulaire pendant la Coupe d’Afrique des Nations, et l’expérience avec Anthony Mandréa, gardien de Caen en National et pilier de l’équipe nationale depuis des années.

Un gardien de N3 et un gardien de D2 suisse à l'essai

En revanche, l’appel de Kilian Belazzoug a surpris. Celui qui est actuellement le troisième gardien du Stade Rennais n’a encore jamais joué le moindre match en professionnel. Il est apparu trois fois dans le groupe des « Rouge et Noir » cette saison, sans avoir la moindre minute à se mettre sous la dent. Il garde pour le moment les buts de l’équipe réserve, en National 3. Le technicien serbe a justifié cette décision qui a beaucoup surpris en Algérie.

« C’est l’occasion de tester des joueurs et on va exploiter cette possibilité. Comme on l’a fait déjà, on a donné la possibilité à de nouveaux joueurs de découvrir le groupe », a souligné très loin de garantir au natif de Paris une place à la Coupe du monde au mois de juin. Comme Belazzoug, cinq autres joueurs vont avoir l’occasion de fêter une première sélection dans les prochains jours, s’ils sont amenés à entrer sur le terrain. Et notamment un autre gardien peu connu : Melvin Mastil, qui évolue à Nyon, avant-dernier de deuxième division suisse.