L'OL a un nouveau crack, l'Algérie veut le récupérer

Alirs foutre0 on ne dit pas le Franco-Camerounais ? Puisque vous appelez Beye franco- Sénegalais🤬
Les seuls qui n'y arrivent pas c'est vous
Pour demarrer le match Kvara, Dembélé, Barcolla pour jouer la profondeur et la vitesse de contre.Doué est moins rapide dans les contres et un peu moins bien en ce moment. Rentrer en fin de match lui permettra d'etre plus performant.
Kvara etait un joueur dont je revais lorsqu'il etait en Italie .Il a performé tout de suite à Paris. Il a eu un coup de mou et dejà certains le critiquait et le voyait dejà partir.Non il est parisien, il se plait à Paris et il va encore frapper
Il faudra refaire un grand match, ce qu'on peut faire et on aura de la profondeur vu qu'ils vont devoir se decouvrir et on a les joueurs de contre avec Kvara, Barcola ou Dembelé. on devra être fort derrière ce qui est notre point faible actuellement
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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