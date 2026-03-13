L'OL a un nouveau crack, l'Algérie veut le récupérer

Pour son premier match en pro, Steeve Kango a impressionné contre le Celta Vigo (1-1) jeudi en Ligue Europa. Le latéral droit de l’Olympique Lyonnais a montré un potentiel intéressant pour l’Algérie qui envisage de récupérer celui qui a déjà porté ses couleurs par le passé.

En manque de solutions à cause des blessures, Paulo Fonseca peut toujours s’appuyer sur les produits du centre de formation. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a fait appel à Steeve Kango pour le huitième de finale aller de Ligue Europa contre le Celta Vigo jeudi. Résultat, le latéral droit s’est particulièrement distingué. Pour son premier match avec les pros, qui plus est en Coupe d’Europe et à l’extérieur, le jeune talent de 19 ans n’a jamais paru intimidé.

Au contraire, Steeve Kango n’a cessé de prendre des initiatives, que ce soit pour dédoubler dans le dos d’Endrick ou pour déborder lui-même. Ses accélérations ont posé pas mal de problèmes à l’ancien joueur du FC Barcelone Oscar Mingueza. Sa soirée aurait été parfaite avec une victoire de l’Olympique Lyonnais bien sûr, et si sa reprise puissante n’avait pas heurté le poteau en deuxième période. Ce sera peut-être pour une autre fois étant donné que Paulo Fonseca lui redonnera sûrement sa chance.

Kango a déjà représenté l'Algérie

« Il a montré beaucoup de personnalité. On doit continuer à le faire progresser », a confié l’entraîneur des Gones, confronté aux blessures d’Ainsley Maitland-Niles et de Ruben Kluivert, tandis qu’Hans Hateboer n’était pas qualifié. Malgré la concurrence, beaucoup attendent de revoir Steeve Kango en action. A commencer par la Fédération Algérienne de Football. La source Dzair Foot nous apprend que l’instance suit attentivement l’évolution du Lyonnais. Il faut dire que le natif de Vaulx-en-Velin a déjà joué avec les U17 de l’Algérie. Depuis, Steeve Kango s’est orienté vers les équipes de jeunes tricolores. Mais les Fennecs n’ont pas dit leur dernier mot.