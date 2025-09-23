« Une honte », le classement du Ballon d’Or fait hurler

La course au Ballon d'Or est terminée, et c'est l'heure de compter les points. Il y a des mécontents, comme chaque année et on est assez en colère du côté de Liverpool.

Il n’y a pas que le père de Lamine Yamal qui est mécontent après la cérémonie du Ballon d’Or. Le paternel du joueur barcelonais a fait savoir qu’il n’était pas normal de voir son fils, le meilleur joueur de la planète selon lui, ne pas recevoir la récompense suprême, laissant entendre dans El Chiringuito que des choses bizarres se passaient en coulisses. Certainement une référence à l’arrivée du Qatar comme sponsor du Ballon d’Or.

Mais comme tout classement ou trophée individuel, le Ballon d’Or provoque toujours son lot de mécontents. Et il y en a beaucoup du côté de Liverpool, où le classement de Virgil Van Dijk a provoqué une vague de colère sur les réseaux sociaux. Le média anglais Team Talk souligne que Liverpool espérait voir son défenseur central approcher du Top10 de la récompense. La déception a donc été énorme pour le Néerlandais, qui a pris la 28e place du classement.

« Voir Declan Rice et Scott McTominay devant Van Dijk, cela prouve que je ne regarde pas le même sport qu’eux », « qui sont ces journalistes qui votent n’importe comment ? », « une honte, cela montre à quel point ce trophée ne vaut rien », ont déploré des fans du club de la Mersey, qui ne digèrent pas cette injustice à leurs yeux.

Liverpool est pourtant l’un des clubs les mieux représentés de ce classement, avec la présence de Mohamed Salah en quatrième position et celle d’Alexis Mac Allister en 22e place. Mais les fans prennent les choses à coeur et l’un des objectifs du Ballon d’Or est aussi de faire encore et toujours parler, ce qui est le cas désormais chaque année avec une remise en cause du classement.

Même si, en dehors de l’Espagne et du clan Lamine Yamal, difficile de contester le triomphe d’Ousmane Dembélé étant donnée sa saison avec le PSG.