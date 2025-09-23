ICONSPORT_271637_0024

« Une honte », le classement du Ballon d’Or fait hurler

Foot Europeen23 sept. , 14:00
parGuillaume Conte
La course au Ballon d'Or est terminée, et c'est l'heure de compter les points. Il y a des mécontents, comme chaque année et on est assez en colère du côté de Liverpool. 
Il n’y a pas que le père de Lamine Yamal qui est mécontent après la cérémonie du Ballon d’Or. Le paternel du joueur barcelonais a fait savoir qu’il n’était pas normal de voir son fils, le meilleur joueur de la planète selon lui, ne pas recevoir la récompense suprême, laissant entendre dans El Chiringuito que des choses bizarres se passaient en coulisses. Certainement une référence à l’arrivée du Qatar comme sponsor du Ballon d’Or. 

Lire aussi

Ousmane Dembélé Ballon d'Or 2025Ousmane Dembélé Ballon d'Or 2025
Ballon d'Or : Dembélé a pulvérisé Yamal, le détail des votesBallon d'Or : Dembélé a pulvérisé Yamal, le détail des votes
Mais comme tout classement ou trophée individuel, le Ballon d’Or provoque toujours son lot de mécontents. Et il y en a beaucoup du côté de Liverpool, où le classement de Virgil Van Dijk a provoqué une vague de colère sur les réseaux sociaux. Le média anglais Team Talk souligne que Liverpool espérait voir son défenseur central approcher du Top10 de la récompense. La déception a donc été énorme pour le Néerlandais, qui a pris la 28e place du classement. 
« Voir Declan Rice et Scott McTominay devant Van Dijk, cela prouve que je ne regarde pas le même sport qu’eux », « qui sont ces journalistes qui votent n’importe comment ? », « une honte, cela montre à quel point ce trophée ne vaut rien », ont déploré des fans du club de la Mersey, qui ne digèrent pas cette injustice à leurs yeux. 
Liverpool est pourtant l’un des clubs les mieux représentés de ce classement, avec la présence de Mohamed Salah en quatrième position et celle d’Alexis Mac Allister en 22e place. Mais les fans prennent les choses à coeur et l’un des objectifs du Ballon d’Or est aussi de faire encore et toujours parler, ce qui est le cas désormais chaque année avec une remise en cause du classement. 
Même si, en dehors de l’Espagne et du clan Lamine Yamal, difficile de contester le triomphe d’Ousmane Dembélé étant donnée sa saison avec le PSG. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0159
PSG

Le PSG craque, Gonçalo Ramos c'est fini

ICONSPORT_270916_0424
OM

Riolo demande un vrai entraineur pour l'OM

ICONSPORT_268119_0136
OL

Ce latéral marocain qui fait trembler l’OL

ICONSPORT_271637_0232
PSG

PSG : Guardiola veut Joao Neves, City lâche 120ME

Fil Info

16:30
Le PSG craque, Gonçalo Ramos c'est fini
16:00
Riolo demande un vrai entraineur pour l'OM
15:30
Ce latéral marocain qui fait trembler l’OL
15:00
PSG : Guardiola veut Joao Neves, City lâche 120ME
14:30
L'ASSE tend un piège à l'OM
13:30
L'OM brille contre le PSG, De Zerbi a un problème
13:00
Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?
12:40
L1 : Nantes et Rennes surclassent l'OL, il applaudit
12:20
OM-PSG : Pierre Ménès ne félicite pas Marseille

Derniers commentaires

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Mais pourquoi des paroles de raciste ??? Sous homme !!! Tu as pas honte. Impossible que tu sois de Marseille le raciste inculte

La modestie de l'OM, c'était l'équipe B du PSG

Bientôt ce sera la faute de l'OM si le PSG a des blessés. Faut en vouloir à cette coupe du monde des clubs qui n'a servi qu'à enrichir les déjà très riches.

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Paye le ticket l ami... après on verra .moi je t es juste prévenu origine turc 1 85 ..101 kilo .moi c est vrai toi sûrement au rsa alcoolique et clope sur clope.

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Je sais meme pas pourquoi tu t'emmerde encore avec ces crétins..tu n'en fera rien.. on peut meme pas discuter avec ils sont bon a rien.. il faut monter au cap canaille et les balancer dans le vide ca sert a rien ca ...

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Paye le billet.. et ok ...mais pas envie de problème avec la justice pour un faible comme toi

CalendrierRésultats

Aucune donnée disponible

Loading