ICONSPORT_272869_0064
Xabi Alonso

Real : Xabi Alonso se fait humilier dans son vestiaire

Foot Europeen25 nov. , 21:30
parQuentin Mallet
0
Après seulement six mois sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso connait déjà ses premières grosses perturbations. L'entraineur espagnol est même en proie aux railleries de certains de ses joueurs en interne.
Rien ne va plus au Real Madrid. Après avoir réussi un début de saison parfait avec 13 victoires sur les 14 premiers matchs, le club de la Maison Blanche s'est écroulé à Anfield face à un Liverpool plus que malade, puis a enchainé deux matchs nuls face au Rayo Vallecano (0-0) et à Elche (2-2). Au-delà des scores, c'est surtout le contenu des matchs qui interpelle, car lorsque Kylian Mbappé ne marque pas, personne ne semble là pour sauver les Merengues. En parallèle, la gestion du groupe par Xabi Alonso est de plus en plus contestée, jusqu'au sein même de l'effectif où plusieurs joueurs importants, dont Vinicius Junior, n'adhèrent plus à son discours. Aux dernières nouvelles, le natif de Tolosa est même sujet à des moqueries de la part de certains de ses joueurs.

Xabi Alonso, cible des moqueries

« Il se prend pour Pep Guardiola, mais pour l'instant, c'est juste Xabi Alonso », se murmure-t-il dans le vestiaire du Real Madrid, révèle The Athletic. Une phrase qui témoigne de la perte de crédibilité du Basque aux yeux d'une partie de son groupe qui n'hésite pas à se moquer de lui. Ce dernier espérait pouvoir se baser sur la méritocratie pour élaborer ses plans de jeu et ses tactiques, mais a dû faire marche arrière face à la réticence de certains… notamment depuis le coup de sang de Vinicius Junior au moment de son remplacement à la 72e minute du Clasico face au FC Barcelone le 26 octobre dernier.

Lire aussi

PSG ou Real, Liverpool accepte 30 millions pour KonatéPSG ou Real, Liverpool accepte 30 millions pour Konaté
« Sale con », le craquage de Mbappé avec le Real« Sale con », le craquage de Mbappé avec le Real
El Nacional cite de son côté plusieurs joueurs, et pas des moindres, qui ont des problèmes avec Xabi Alonso. Outre Vinicius Junior, on parle aussi de Federico Valverde, le supposé grand capitaine héritier, Rodrygo, muet depuis 29 rencontres officielles consécutives avec le Real Madrid, et Jude Bellingham. Reste à savoir désormais comment Xabi Alonso parviendra à éteindre le feu qui se propage de plus en plus vite dans son vestiaire.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0040
OM

OM : Balerdi a gagné son respect

ICONSPORT_278179_0079
OM

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_278179_0065
Ligue des Champions

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

Fil Info

23:19
OM : Balerdi a gagné son respect
23:05
LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e
23:02
LdC : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:58
LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba
22:36
OL : L'aventure continue pour Adil Hamdani
22:17
LdC : 2 buts en 4 minutes, Aubameyang ressuscite l'OM (vidéos)
22:00
SCO : Il met la misère à Aguerd, son prix grimpe à 20 ME
21:54
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Derniers commentaires

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

On a plié le match en 5min .. magnifique émotionnellement parlant.. bakola un phénomène on en tient encore un bon avec vaz incroyable première mi temps dégueulasse, la seconde plus de maîtrise mais bordel que la victoire fait du bien on est clairement pas mort

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e

il doit etre a plus de 80% c est sur

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

reds13 26 novembre 2025 à 00:03 Je suis ni un marseillais, ni un lyonnais, je suis juste personne C’est le truc le plus intelligent que tu aies dit.

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e

raison de plus qui prouve que t'es un fake

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

Ok lyonnais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading