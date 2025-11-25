Real : Xabi Alonso se fait humilier dans son vestiaire

Après seulement six mois sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso connait déjà ses premières grosses perturbations. L'entraineur espagnol est même en proie aux railleries de certains de ses joueurs en interne.

Rien ne va plus au Real Madrid. Après avoir réussi un début de saison parfait avec 13 victoires sur les 14 premiers matchs, le club de la Maison Blanche s'est écroulé à Anfield face à un Liverpool plus que malade, puis a enchainé deux matchs nuls face au Rayo Vallecano (0-0) et à Elche (2-2). Au-delà des scores, c'est surtout le contenu des matchs qui interpelle, car lorsque Kylian Mbappé ne marque pas, personne ne semble là pour sauver les Merengues. En parallèle, la gestion du groupe par Xabi Alonso est de plus en plus contestée, jusqu'au sein même de l'effectif où plusieurs joueurs importants, dont Vinicius Junior, n'adhèrent plus à son discours. Aux dernières nouvelles, le natif de Tolosa est même sujet à des moqueries de la part de certains de ses joueurs.

Xabi Alonso, cible des moqueries

« Il se prend pour Pep Guardiola, mais pour l'instant, c'est juste Xabi Alonso », se murmure-t-il dans le vestiaire du Real Madrid, révèle The Athletic. Une phrase qui témoigne de la perte de crédibilité du Basque aux yeux d'une partie de son groupe qui n'hésite pas à se moquer de lui. Ce dernier espérait pouvoir se baser sur la méritocratie pour élaborer ses plans de jeu et ses tactiques, mais a dû faire marche arrière face à la réticence de certains… notamment depuis le coup de sang de Vinicius Junior au moment de son remplacement à la 72e minute du Clasico face au FC Barcelone le 26 octobre dernier.

El Nacional cite de son côté plusieurs joueurs, et pas des moindres, qui ont des problèmes avec Xabi Alonso. Outre Vinicius Junior, on parle aussi de Federico Valverde, le supposé grand capitaine héritier, Rodrygo, muet depuis 29 rencontres officielles consécutives avec le Real Madrid, et Jude Bellingham. Reste à savoir désormais comment Xabi Alonso parviendra à éteindre le feu qui se propage de plus en plus vite dans son vestiaire.